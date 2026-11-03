कोहरे में बाइक चलाते समय भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां, वरना एक छोटी चूक बन सकती है जानलेवा

Winter Season Bike Riding Mistakes: सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाने लगता है, जिससे सड़क पर विजिबिलिटी यानी दूर तक देखना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कार चलाने वालों के मुकाबले दोपहिया यानी बाइक चालकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही सीधा बड़े सड़क हादसे का कारण बन जाती है।
बहुत से लोग कोहरे के दौरान भी गर्मियों की तरह ही आम दिनों की तरह गाड़ी भगाते हैं या कुछ ऐसी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। अगर आप भी सर्दियों के इस मौसम में बाइक से सफर करते हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए बहुत सरल भाषा में जानते हैं कि कोहरे में बाइक चलाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
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Bike Tips
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तेज स्पीड में चलाना?
- कोहरे के मौसम में जब दूर तक देखना बेहद मुश्किल हो जाता है, तब बाइक को तेज गति से भगाना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है।
- कम विजिबिलिटी के कारण अचानक सामने कोई दूसरा वाहन या गड्ढा आ जाने पर तेज रफ्तार गाड़ी को नियंत्रित करना असंभव हो जाता है, जिससे गंभीर सड़क हादसा हो सकता है।
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हाई बीम से जुड़े जरूरी नियम
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हाई बीम लाइट का इस्तेमाल?
- कोहरे के दौरान अक्सर लोग ज्यादा रोशनी पाने के लिए हेडलाइट को हाई बीम पर सेट कर देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है।
- हाई बीम की तेज रोशनी कोहरे की बूंदों से टकराकर वापस ड्राइवर की आंखों पर रिफ्लेक्ट होती है, जिससे आगे का रास्ता साफ दिखने के बजाय पूरी तरह धुंधला हो जाता है।
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हाई बीम से जुड़े जरूरी नियम
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कोशिश करें अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति न आए
- सर्दियों की सुबह सड़कों पर ओस और नमी की वजह से गहरी फिसलन पैदा हो जाती है, ऐसे में अचानक जोर से ब्रेक दबाना खतरनाक हो सकता है।
- अचानक ब्रेक लगाने पर टायर सड़क की पकड़ खो देते हैं, जिससे बाइक तुरंत स्लिप हो जाती है और चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो सकता है।
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सामने वाली गाड़ी से सही दूरी बनाएं
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सामने वाली गाड़ी से सही दूरी बनाएं
- कोहरे में गाड़ी चलाते समय आगे चल रहे किसी भी वाहन से उचित और सुरक्षित दूरी बनाकर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।
- अगर आप आगे वाले वाहन के ठीक पीछे अपनी बाइक सटाकर चलेंगे, तो अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में आप समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे और पीछे से जोरदार टक्कर हो सकती है।