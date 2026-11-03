कोहरे में बाइक चलाते समय भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां, वरना एक छोटी चूक बन सकती है जानलेवा

Winter Season Bike Riding Mistakes: सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाने लगता है, जिससे सड़क पर विजिबिलिटी यानी दूर तक देखना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कार चलाने वालों के मुकाबले दोपहिया यानी बाइक चालकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही सीधा बड़े सड़क हादसे का कारण बन जाती है।





बहुत से लोग कोहरे के दौरान भी गर्मियों की तरह ही आम दिनों की तरह गाड़ी भगाते हैं या कुछ ऐसी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। अगर आप भी सर्दियों के इस मौसम में बाइक से सफर करते हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए बहुत सरल भाषा में जानते हैं कि कोहरे में बाइक चलाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।