क्या आप ट्रेन के विकल्प स्कीम के बारे में जानते हैं? जानें कैसे वेटिंग के बाद भी मिल सकता है कंफर्म टिकट

Train Vikalp Scheme Details: जब भी हम त्योहारों या छुट्टियों के सीजन में ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक करते हैं, तो अक्सर लंबी वेटिंग लिस्ट देखकर हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाती हैं। कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है और हमें यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है या जनरल कोच में भारी परेशानी उठानी पड़ती है।





यात्रियों की इस बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बेहद शानदार सुविधा है, जिसे 'विकल्प स्कीम' कहा जाता है। इसके जरिए आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी वेटिंग टिकट को कंफर्म सीट में बदल सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि यह विकल्प स्कीम क्या है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है।