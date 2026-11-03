सेकंड हैंड बाइक खरीदने से पहले कौन-से दस्तावेज और ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करें? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Second Hand Bike Buying Guide: बजट कम होने पर अक्सर लोग नई गाड़ी खरीदने के बजाय सेकंड हैंड यानी पुरानी बाइक या स्कूटर खरीदना पसंद करते हैं। पुराना वाहन खरीदना आर्थिक रूप से तो फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपने खरीदारी करते समय जरूरी कागजातों और ऑनलाइन रिकॉर्ड की सही से जांच नहीं की, तो आप भविष्य में भारी कानूनी और वित्तीय मुसीबत में फंस सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ गाड़ी की बाहरी चमक-धमक देखकर सौदा कर लेते हैं और बाद में चोरी या लोन वाली बाइक फंसने पर पछताते हैं।
इसलिए किसी भी पुरानी बाइक को पैसे देने से पहले उसके सभी कानूनी दस्तावेजों और सरकारी पोर्टल्स पर उसकी स्थिति की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सेकंड हैंड बाइक खरीदने से पहले कौन-से दस्तावेज और रिकॉर्ड जरूर चेक करने चाहिए।
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गाड़ी की RC जरूर चेक करें
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गाड़ी की RC जरूर चेक करें
- सेकंड हैंड बाइक खरीदने से सबसे पहले उसकी ओरिजिनल आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अच्छी तरह जांच करना बेहद जरूरी है।
- आरसी से यह पूरी तरह पक्का हो जाता है कि बाइक का असली और कानूनी मालिक कौन है, वाहन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और क्या उस पर किसी प्रकार का कोई सरकारी विवाद तो नहीं चल रहा है।
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चालान और लोन स्टेट्स भी चेक करना जरूरी
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चालान और लोन स्टेट्स भी चेक करना जरूरी
- खरीददारी करने से पहले सरकारी वाहन एप पर गाड़ी का नंबर दर्ज करके उसका पूरा पिछला रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए।
- ऐसा करने से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उस मोटरसाइकिल पर कोई पुराना ट्रैफिक चालान बाकी है या फिर किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी का कोई पेंडिंग लोन तो नहीं चल रहा है, ताकि बाद में परेशानी न हो।
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ट्रैफिक नियम
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इंश्योरेंस और पीयूसी
- पुरानी बाइक खरीदते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि उसका थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस चालू हालत में है या नहीं।
- इसके अलावा, पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए वाहन का प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी सर्टिफिकेट पूरी तरह वैध होना चाहिए, अन्यथा आपको सड़क पर चलते ही भारी ट्रैफिक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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फॉर्म 29 और 30 भी लें
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फॉर्म 29 और 30
- गाड़ी का सौदा पक्का करते समय पिछले मालिक के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 29 और फॉर्म 30 लेना कभी न भूलें।
- ये दोनों दस्तावेज बाइक के मालिकाना हक को कानूनी रूप से आपके नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जिनके बिना आप कभी भी आरसी को अपने नाम पर सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड नहीं करवा पाएंगे।