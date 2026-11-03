सेकंड हैंड बाइक खरीदने से पहले कौन-से दस्तावेज और ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करें? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Second Hand Bike Buying Guide: बजट कम होने पर अक्सर लोग नई गाड़ी खरीदने के बजाय सेकंड हैंड यानी पुरानी बाइक या स्कूटर खरीदना पसंद करते हैं। पुराना वाहन खरीदना आर्थिक रूप से तो फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपने खरीदारी करते समय जरूरी कागजातों और ऑनलाइन रिकॉर्ड की सही से जांच नहीं की, तो आप भविष्य में भारी कानूनी और वित्तीय मुसीबत में फंस सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ गाड़ी की बाहरी चमक-धमक देखकर सौदा कर लेते हैं और बाद में चोरी या लोन वाली बाइक फंसने पर पछताते हैं।





इसलिए किसी भी पुरानी बाइक को पैसे देने से पहले उसके सभी कानूनी दस्तावेजों और सरकारी पोर्टल्स पर उसकी स्थिति की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सेकंड हैंड बाइक खरीदने से पहले कौन-से दस्तावेज और रिकॉर्ड जरूर चेक करने चाहिए।