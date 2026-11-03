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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है और क्या है पात्रता? आवेदन से पहले यहां करें चेक

Tue, 03 Nov 2026 05:27 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 03 Nov 2026 05:27 PM IST
सार

  • Ayushman Card: भारत सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ देती है
  • अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं

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Ayushman Card Eligibility: kaun banwa sakta hai ayushman card aur kaun nahi
आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala

Ayushman Card Eligibility: जरूरतमंद और गरीब वर्ग की मदद के लिए सरकार कई तरीके की सरकारी योजनाएं चलाती है। इसमें राज्य सरकारें अलग और केंद्र सरकार भी अलग से योजनाएं चलाती है।



जैसे- एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आप इस आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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Ayushman Card Eligibility: kaun banwa sakta hai ayushman card aur kaun nahi
आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe stock photos

करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • ऐसे में अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
Ayushman Card Eligibility: kaun banwa sakta hai ayushman card aur kaun nahi
आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्रता क्या है?

  • आपका आयुष्मान कार्ड बन पाएगा या नहीं, आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं
  • इसके लिए पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर या आधिकारिक आयुष्मान एप पर जाएं
  • फिर यहां पर 'Am I Eligible' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और जो भी जानकारी मांगी गई है उसे भरकर आगे बढ़ें
  • इसके बाद आपको अपनी पात्रता के बारे में पता चल जाएगा
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Ayushman Card Eligibility: kaun banwa sakta hai ayushman card aur kaun nahi
आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र कौन होता है?

  • जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, जिन लोगों के पास कच्चा मकान है
  • जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
  • अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र माने जाते हैं
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आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र नहीं माना जाता है?

  • अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं
  • आप अगर ईएसआईसी का लाभ लेते हैं
  • आप अगर पीएफ के सदस्य हैं
  • आपकी अगर सरकारी नौकरी है
  • आप अगर आर्थिक रूप से संपन्न हैं
  • अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं यानी करदाता हैं आदि
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