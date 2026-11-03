आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है और क्या है पात्रता? आवेदन से पहले यहां करें चेक

Ayushman Card Eligibility: जरूरतमंद और गरीब वर्ग की मदद के लिए सरकार कई तरीके की सरकारी योजनाएं चलाती है। इसमें राज्य सरकारें अलग और केंद्र सरकार भी अलग से योजनाएं चलाती है।





जैसे- एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आप इस आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...