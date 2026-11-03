फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   What Is the Difference Between Railway Waiting Room and Retiring Room? Know When to Stay in Which

रेलवे स्टेशन पर बने वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम में क्या अंतर है? जानें किसमें कब रुकना होता है

Tue, 03 Nov 2026 08:11 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 03 Nov 2026 08:11 PM IST
सार

  • Railway Waiting Room vs Retiring room: वेटिंग रूम स्टेशन पर सभी वैध टिकट वाले यात्रियों के लिए मुफ्त साझा विश्राम कक्ष होता है।
  • रिटायरिंग रूम होटल जैसे निजी कमरे होते हैं जिन्हें शुल्क देकर कुछ घंटों या दिनों के लिए बुक किया जाता है।

विज्ञापन
What Is the Difference Between Railway Waiting Room and Retiring Room? Know When to Stay in Which
रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम - फोटो : AI

Indian Railways Resting Facilities: जब भी हम ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर हमारी कनेक्टिंग ट्रेन काफी घंटों बाद होती है, तो स्टेशन पर समय बिताना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस परेशानी से बचाने के लिए भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को स्टेशन पर ही रुकने के लिए वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम जैसी बेहतरीन सुविधाएं देता है।



हालांकि, बहुत से आम यात्रियों को इन दोनों के बीच का अंतर ठीक से पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वे सही सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन दोनों जगहों के नियम, सुविधाएं और इस्तेमाल करने का तरीका एक-दूसरे से काफी अलग होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बने वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम में क्या मुख्य अंतर होता है।
Trending Videos
What Is the Difference Between Railway Waiting Room and Retiring Room? Know When to Stay in Which
Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock

वेटिंग रूम क्या होता है?

  • रेलवे स्टेशन पर बना वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षा कक्ष एक ऐसा साझा और सार्वजनिक कक्ष होता है, जिसे विशेष रूप से ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तैयार किया जाता है।
  • जब किसी यात्री की ट्रेन आने में काफी समय होता है, तो वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस हॉल में बैठकर अपनी ट्रेन का सुरक्षित रूप से इंतजार कर सकता है।
What Is the Difference Between Railway Waiting Room and Retiring Room? Know When to Stay in Which
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

रिटायरिंग रूम क्या होता है?

  • रिटायरिंग रूम किसी अच्छे होटल के कमरे की तरह एक पूरी तरह से निजी विश्राम कक्ष होता है, जिसमें बिस्तर और बाथरूम जैसी सभी आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं।
  • इस विशेष कमरे का उपयोग करने के लिए यात्रियों को अपनी जरूरत और समय यानी घंटे या पूरे दिन के हिसाब से निर्धारित शुल्क देकर पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
What Is the Difference Between Railway Waiting Room and Retiring Room? Know When to Stay in Which
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

किसे मिलती है प्रवेश की अनुमति?

  • रेलवे स्टेशन के सामान्य या एसी वेटिंग रूम में प्रवेश पाने के लिए यात्री के पास यात्रा का एक वैध टिकट होना अनिवार्य होता है, जिसे दिखाने पर ही अंदर जाने दिया जाता है।
  • इसके विपरीत, रिटायरिंग रूम का लाभ उठाने के लिए सिर्फ टिकट होना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको आईआरसीटीसी पोर्टल या काउंटर से अलग से बुकिंग करनी होती है।
विज्ञापन
What Is the Difference Between Railway Waiting Room and Retiring Room? Know When to Stay in Which
Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock

किसका इस्तेमाल कब करें?

  • अगर आपको अपनी कनेक्टिंग ट्रेन का इंतजार करने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बिताना है, तो स्टेशन का साझा वेटिंग रूम सबसे सही विकल्प रहता है।
  • वहीं दूसरी ओर, अगर आप लंबी यात्रा के बाद अपनी थकान मिटाना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं या चैन से सोना चाहते हैं, तो आपको रिटायरिंग रूम ही बुक करना चाहिए।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed