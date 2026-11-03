रेलवे स्टेशन पर बने वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम में क्या अंतर है? जानें किसमें कब रुकना होता है

Indian Railways Resting Facilities: जब भी हम ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर हमारी कनेक्टिंग ट्रेन काफी घंटों बाद होती है, तो स्टेशन पर समय बिताना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस परेशानी से बचाने के लिए भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को स्टेशन पर ही रुकने के लिए वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम जैसी बेहतरीन सुविधाएं देता है।





हालांकि, बहुत से आम यात्रियों को इन दोनों के बीच का अंतर ठीक से पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वे सही सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन दोनों जगहों के नियम, सुविधाएं और इस्तेमाल करने का तरीका एक-दूसरे से काफी अलग होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बने वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम में क्या मुख्य अंतर होता है।