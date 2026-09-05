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आयुष्मान कार्ड है तो इन बातों का रखें ध्यान, मुफ्त इलाज लेते समय नहीं होगी परेशानी
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Ayushman Card Free Treatment: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ मौजूदा समय में वे लोग ले रहे हैं, जो इन योजनाओं के लिए पात्र हैं। अगर आप भी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़ सकते हैं।
जैसे- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मौजूदा समय में करोड़ों की संख्या में पात्र लोग जुड़े हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्डधारक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...
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