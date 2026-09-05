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आयुष्मान कार्ड है तो इन बातों का रखें ध्यान, मुफ्त इलाज लेते समय नहीं होगी परेशानी

Sat, 05 Sep 2026 04:26 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 05 Sep 2026 04:26 PM IST
सार

Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड बनवाकर आप मुफ्त इलाज करवा सकते है, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है।

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If you have an Ayushman card keep these points in mind to avoid any hassle while availing free treatment
आयुष्मान कार्ड से कैसे करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala

Ayushman Card Free Treatment: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ मौजूदा समय में वे लोग ले रहे हैं, जो इन योजनाओं के लिए पात्र हैं। अगर आप भी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़ सकते हैं।



जैसे- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मौजूदा समय में करोड़ों की संख्या में पात्र लोग जुड़े हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्डधारक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...
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आयुष्मान कार्ड से कैसे करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड से कितने रुपये का करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • ऐसे में आप आयुष्मान कार्ड से एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
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आयुष्मान कार्ड से कैसे करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe stock photos

नहीं है कार्ड तो भी हो सकता है मुफ्त इलाज

  • आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवाने के लिए आपको पंजीकृत अस्पताल में जाना होता है
  • जहां पर आपको आयुष्मान कार्ड दिखाना होता है
  • पर अगर आयुष्मान कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो आप बिना कार्ड भी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड से कैसे करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe stock photos
  • इसके लिए आपको सबसे पहले पंजीकृत अस्पताल में जाना है
  • यहां पर आपको आयुष्मान हेल्प डेस्क पर जाना है
  • यहां पर आपसे आयुष्मान कार्ड मांग जाएगा
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आयुष्मान कार्ड से कैसे करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe Stock
  • पर आप आयुष्मान कार्ड की जगह पर अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं
  • आपको वो मोबाइल नंबर बताना होता है, जो आपके आयुष्मान कार्ड से लिंक है
  • फिर इस मोबाइल नंबर से आपकी जानकारी वेरिफाई हो जाती हैं और आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं
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