जानना जरूरी: क्या आधार की फोटो एप से बदल सकते हैं? यहां जानें सही तरीका

आधार की फोटो कैसे बदलवाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

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जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो कई बार इनमें कछ न कुछ बदलाव करवाने पड़ते हैं। जैसे- नाम, एड्रेस, जन्मतिति आदि।





ठीक ऐसे ही आधार की पुरानी फोटो को भी लोग बदलवाते हैं, लेकिन आखिर आप आधार की फोटो को कैसे बदलवा सकते हैं? चलिए जानते हैं आधार की फोटो बदलवाने का तरीका क्या है...