{"_id":"6a9bdc8c16bf489392019fe4","slug":"how-much-is-the-fine-for-smoking-a-bidi-or-cigarette-on-a-train-mein-smoking-karne-par-kitna-fine-lgta-hai-2026-09-05","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में बीड़ी या सिगरेट पीने पर कितना लगता है जुर्माना? जानें जुर्माने की नई दरें","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में बीड़ी या सिगरेट पीने पर कितना लगता है जुर्माना? जानें जुर्माने की नई दरें
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:41 PM IST
सार
Train Fine Details: भारतीय रेलवे के कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन न करने पर आपको जेल तक हो सकती है। जबकि, कई नियमों का पालन न करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे- धूम्रपान करने पर।
विज्ञापन
1 of 6
ट्रेन में सिगरेट पीने पर कितना जुर्माना है?
- फोटो : Amar Ujala AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Indian Railways: भारतीय रेलवे हर रोज कई ट्रेनों का संचालन अलग-अलग स्टेशनों से करता है जिससे यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। आप अगर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो बतौर यात्री आपको कई तरह के नियमों का पालन करना होता है।
इसमें यात्रा के लिए टिकट लेने से लेकर बाकी कई अन्य नियम शामिल हैं। कई नियम ऐसे हैं जिनका पालन न करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, रेलवे ने कई नियमों में बदलाव करते हुए छोटे अपराधों पर अब केस नहीं होगा बल्कि, अब सीधे जुर्माना देना होगा। चलिए जानते हैं ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करने पर आप पर कितना जुर्माना लग सकता है...
2 of 6
ट्रेन में सिगरेट पीने पर कितना जुर्माना है?
- फोटो : Freepik.com
धूम्रपान करने पर कितना जुर्माना देना होगा?
जान लीजिए कि रेलवे स्टेशन, रेलवे परिसर या ट्रेन में कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता
अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है
रेलवे के नियमों के मुताबिक, बीड़ी-सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर आप पर 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है
3 of 6
ट्रेन में सिगरेट पीने पर कितना जुर्माना है?
- फोटो : AdobeStock
क्या शराब पीने पर भी जुर्माना लगता है?
हां, शराब पीने पर भी रेलवे आप पर जुर्माना लगा सकता है
शराब या किसी भी अन्य तरह का नशा करने या नशा करने पर आपको ट्रेन से उतारा जा सकता है
साथ ही आपको 24 घंटे की जेल हो सकती है या फिर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 6
ट्रेन में सिगरेट पीने पर कितना जुर्माना है?
- फोटो : AdobeStock
बिना वैध टिकट सफर करने पर कितना जुर्माना?
आप ट्रेन में बिना वैध टिकट या पास के सफर नहीं कर सकते
ऐसा करने पर अब कम से कम 500 रुपये जुर्माना देना होगा
जबकि, पहले ये जुर्माने की 250 रुपये थी
विज्ञापन
5 of 6
ट्रेन में सिगरेट पीने पर कितना जुर्माना है?
- फोटो : AdobeStock
किन-किन अपराधों के लिए कितना जुर्माना लगता है?
अगर कोई पुरुष यात्री महिला कोच में सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा
कोई यात्री अगर किसी दूसरे यात्री की कंफर्म सीट पर बैठता है उस पर कब्जा करता है यानी वहां से हटता नहीं है, तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।