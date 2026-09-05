यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में बीड़ी या सिगरेट पीने पर कितना लगता है जुर्माना? जानें जुर्माने की नई दरें

Indian Railways: भारतीय रेलवे हर रोज कई ट्रेनों का संचालन अलग-अलग स्टेशनों से करता है जिससे यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। आप अगर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो बतौर यात्री आपको कई तरह के नियमों का पालन करना होता है।





इसमें यात्रा के लिए टिकट लेने से लेकर बाकी कई अन्य नियम शामिल हैं। कई नियम ऐसे हैं जिनका पालन न करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, रेलवे ने कई नियमों में बदलाव करते हुए छोटे अपराधों पर अब केस नहीं होगा बल्कि, अब सीधे जुर्माना देना होगा। चलिए जानते हैं ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करने पर आप पर कितना जुर्माना लग सकता है...