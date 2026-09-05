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पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे नहीं मिलता लाभ? चेक करें पात्रता सूची कहीं आपका नाम तो नहीं

Sat, 05 Sep 2026 01:52 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 05 Sep 2026 01:52 PM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाभ किसे नहीं मिल सकते? 

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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana Eligibility Criteria: सरकार जब भी किसी नई योजना की शुरुआत करती है तो उसमें मिलने वाले लाभ के अलावा उस योजना की पात्रता सूची भी तय जाती है, जिससे ये तय होता है कि किसे उस योजना का लाभ मिल सकता है और किसे नहीं।



उदाहरण के लिए जैसे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए। इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ योजना से जुड़ने वाले लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है? चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किन लोगों को लाभ मिलता है और किन लोगों को नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना की पात्रता सूची के बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock

किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ?

  • जो लोग राजमिस्त्री हैं
  • जो नाव निर्माता हैं
  • फिशिंग नेट निर्माता
  • अगर आप मालाकार हैं
  • जो अस्त्रकार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock
  • धोबी और दर्जी
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • पत्थर तराशने वाले
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • जो लोग मूर्तिकार हैं


नोट:- जो लोग इस ऊपर दी गई 18 कैटेगरी में नहीं आते हैं, वे इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं।

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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock

योजना से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिलते हैं?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना से जब आप जुड़ते हैं, तो आपको कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसमें आपको बतौर लाभार्थी आपको काम से जुड़े एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं जिसके लिए ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • आप अपना काम से जुड़ा सामान यानी टूलकिट खरीद सके जिसके लिए 15000 रुपये देने का प्रावधान है
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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock

अपने काम के लिए सस्ती ब्याज दर लोन मिलता है

  • आप अगर पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े हैं तो बतौर लाभार्थी आपको अपना काम करने के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन सस्ती ब्याज दर पर मिलता है
  • इसमें पहले आपको 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, फिर इस लोन को वापस करने के बाद आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
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