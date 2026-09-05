{"_id":"6a9bd0bdf72f4ec81009ee45","slug":"who-is-not-eligible-for-pm-vishwakarma-yojana-ka-labh-kise-nahi-milta-hai-2026-09-05","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे नहीं मिलता लाभ? चेक करें पात्रता सूची कहीं आपका नाम तो नहीं","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे नहीं मिलता लाभ? चेक करें पात्रता सूची कहीं आपका नाम तो नहीं
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:52 PM IST
सार
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाभ किसे नहीं मिल सकते?
विज्ञापन
1 of 5
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं?
- फोटो : Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana Eligibility Criteria: सरकार जब भी किसी नई योजना की शुरुआत करती है तो उसमें मिलने वाले लाभ के अलावा उस योजना की पात्रता सूची भी तय जाती है, जिससे ये तय होता है कि किसे उस योजना का लाभ मिल सकता है और किसे नहीं।
उदाहरण के लिए जैसे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए। इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ योजना से जुड़ने वाले लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है? चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किन लोगों को लाभ मिलता है और किन लोगों को नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना की पात्रता सूची के बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ?
जो लोग राजमिस्त्री हैं
जो नाव निर्माता हैं
फिशिंग नेट निर्माता
अगर आप मालाकार हैं
जो अस्त्रकार हैं
पत्थर तोड़ने वाले
टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
गुड़िया और खिलौना निर्माता
3 of 5
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
धोबी और दर्जी
जो ताला बनाने वाले हैं
मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
नाई यानी बाल काटने वाले
जो लोग लोहार का काम करते हैं
पत्थर तराशने वाले
हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
जो लोग मूर्तिकार हैं
नोट:- जो लोग इस ऊपर दी गई 18 कैटेगरी में नहीं आते हैं, वे इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
योजना से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिलते हैं?
पीएम विश्वकर्मा योजना से जब आप जुड़ते हैं, तो आपको कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
इसमें आपको बतौर लाभार्थी आपको काम से जुड़े एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं जिसके लिए ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
आप अपना काम से जुड़ा सामान यानी टूलकिट खरीद सके जिसके लिए 15000 रुपये देने का प्रावधान है
विज्ञापन
5 of 5
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
अपने काम के लिए सस्ती ब्याज दर लोन मिलता है
आप अगर पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े हैं तो बतौर लाभार्थी आपको अपना काम करने के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन सस्ती ब्याज दर पर मिलता है
इसमें पहले आपको 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, फिर इस लोन को वापस करने के बाद आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।