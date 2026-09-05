पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे नहीं मिलता लाभ? चेक करें पात्रता सूची कहीं आपका नाम तो नहीं

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana Eligibility Criteria: सरकार जब भी किसी नई योजना की शुरुआत करती है तो उसमें मिलने वाले लाभ के अलावा उस योजना की पात्रता सूची भी तय जाती है, जिससे ये तय होता है कि किसे उस योजना का लाभ मिल सकता है और किसे नहीं।





उदाहरण के लिए जैसे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए। इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ योजना से जुड़ने वाले लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है? चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किन लोगों को लाभ मिलता है और किन लोगों को नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना की पात्रता सूची के बारे में जान सकते हैं...