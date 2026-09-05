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पीएम किसान योजना: क्या अगले महीने आपके बैंक खाते में आ जाएगी 24वीं किस्त? यहां जानें अपडेट
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:51 AM IST
सार
PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस्त किसानों के बैंक खाते में कब आएगी?
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क्या अक्तूबर में आएगी 24वीं किस्त?
- फोटो : Amar Ujala AI
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PM Kisan Yojana 24th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मौजूदा समय में करोड़ों पात्र किसान जुड़ हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। साल में तीन बार लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है।
अब तक योजना के तहत कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब बारी 24वीं किस्त की है, लेकिन सवाल ये है कि योजना से जुड़े पात्र किसानों को 24वीं किस्त का लाभ कब मिलेगा? पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या अगले महीने अक्तूबर में जारी होगी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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