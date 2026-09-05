पीएम किसान योजना: क्या अगले महीने आपके बैंक खाते में आ जाएगी 24वीं किस्त? यहां जानें अपडेट

PM Kisan Yojana 24th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मौजूदा समय में करोड़ों पात्र किसान जुड़ हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। साल में तीन बार लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है।





अब तक योजना के तहत कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब बारी 24वीं किस्त की है, लेकिन सवाल ये है कि योजना से जुड़े पात्र किसानों को 24वीं किस्त का लाभ कब मिलेगा? पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या अगले महीने अक्तूबर में जारी होगी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...