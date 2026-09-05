सफर होगा आसान: दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट और पटना 4.5 घंटे में, यहां जानें बुलेट ट्रेन का पूरा रूट चार्ट

Bullet Train Route Details: इस बात को सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए ट्रेनों में टिकट मिलना बेहद मुश्किल है और टिकट मिल भी गई, तो ये सफर काफी लंबा होता है।





पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि बुलेट ट्रेन आने के बाद यही लंबा सफर महज कुछ घंटों का रह जाएगा। दरअसल, देश के अगले सबसे बड़े हाईस्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर यानी दिल्ली से पटना रेल कॉरिडोर लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा अपडेट दिया। चलिए जानते हैं इस बारे में...