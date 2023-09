जानना जरूरी: क्या आप जानते हैं जज और मजिस्ट्रेट के बीच का अंतर? अगर नहीं, तो जान लीजिए आज

Difference between judge and magistrate - फोटो : istock

What is the difference between judge and magistrate: जज और मजिस्ट्रेट इन दोनों पदनामों के बारे में कभी न कभी तो आपने जरूर सुना होगा। यह दोनों ही भारतीय ज्यूडिशियल सिस्टम का प्रमुख हिस्सा हैं। वहीं क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर जज और मजिस्ट्रेट के बीच में अंतर क्या है? देश में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, जिन्हें इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में पता है। कई बार लोग इन दोनों पदनामों को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको इन्हीं दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जज एक एंग्लो फ्रेंच शब्द जुगर से आया है। इसका अर्थ किसी विषय पर राय बनाना है। वहीं मजिस्ट्रेट शब्द फ्रांसीसी भाषा से निकला है। इसका अर्थ एक सिविल ऑफिसर से है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से -