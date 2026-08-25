राखी 2026: रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करते समय इन गलतियों से बचें, वरना हो सकते हैं ठगी का शिकार

राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Amar Ujala AI

इस वर्ष रक्षा बंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार या शगुन देते हैं।





पूरे भारत वर्ष में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी बीच रक्षा बंधन पर खरीदारी करते समय या शगुन भेजते समय यूपीआई से पेमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें...