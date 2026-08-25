फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Raksha Bandhan 2026: Avoid these mistakes when making UPI payments on Raksha Bandhan check here

राखी 2026: रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करते समय इन गलतियों से बचें, वरना हो सकते हैं ठगी का शिकार

Wed, 26 Aug 2026 11:14 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 26 Aug 2026 11:14 AM IST
सार

अगर आप भी इस रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। वरना आपकी एक गलती आपका बैंक खाता खाली करवा सकती है।

विज्ञापन
Raksha Bandhan 2026: Avoid these mistakes when making UPI payments on Raksha Bandhan check here
राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Amar Ujala AI

इस वर्ष रक्षा बंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार या शगुन देते हैं।



पूरे भारत वर्ष में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी बीच रक्षा बंधन पर खरीदारी करते समय या शगुन भेजते समय यूपीआई से पेमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें...
Raksha Bandhan 2026: Avoid these mistakes when making UPI payments on Raksha Bandhan check here
राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : ANI

यूपीआई से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

पहली गलती

  • एक बात जान लें कि यूपीआई पिन तभी डालना होता है, जब किसी को पैसे भेजने होते हैं
  • पैसे प्राप्त करने के लिए कभी पिन नंबर नहीं डालना होता है
  • इसलिए अगर आपको कोई मैसेज आए कि रक्षा बंधन का शगुन प्राप्त करने के लिए पिन नंबर दर्ज करें, तो ऐसा बिल्कुल न करें क्योंकि ये मैसेज फेक होते हैं और पिन नंबर डालने से आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं
Raksha Bandhan 2026: Avoid these mistakes when making UPI payments on Raksha Bandhan check here
राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Adobe Stock

दूसरी गलती

  • अनजाने लिंक और लुभावने ऑफर्स से सावधान रहें
  • राखी के मौके का फायदा उठाकर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि पर फेक लिंक भेजते हैं
  • इसमें कूपन या किसी डिस्काउंट वाले ऑफर्स आदि होते हैं
  • पर इन लिंक पर कभी क्लिक न करें, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है
विज्ञापन
विज्ञापन
Raksha Bandhan 2026: Avoid these mistakes when making UPI payments on Raksha Bandhan check here
राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : अमर उजाला

तीसरी गलती

  • क्यूआर कोड स्कैम से भी इस रक्षा बंधन बचकर रहें
  • इसमें आपको अनजान व्यक्ति या अनजाने नंबर से क्यूआर कोड भेजा जाता है
  • इन क्यूआर कोड पर पेमेंट करने से बचें
  • क्यूआर कोड पर पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम जरूर देखें
विज्ञापन
Raksha Bandhan 2026: Avoid these mistakes when making UPI payments on Raksha Bandhan check here
राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Adobe Stock

चौथी गलती

  • रक्षा बंधन पर आपको फर्जी कूरियर मैसेज के नाम पर भी ठगा जा सकता है
  • इसमें राखी रिसीव करने या रक्षा बंधन का कोई गिफ्ट रिसीव करने के लिए लिंक दिया होता है
  • पर ये फेक होता है और आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल हैक कर आपको ठगा जाता है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed