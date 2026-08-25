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राखी 2026: रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करते समय इन गलतियों से बचें, वरना हो सकते हैं ठगी का शिकार
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:14 AM IST
सार
अगर आप भी इस रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। वरना आपकी एक गलती आपका बैंक खाता खाली करवा सकती है।
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राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : Amar Ujala AI
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इस वर्ष रक्षा बंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार या शगुन देते हैं।
पूरे भारत वर्ष में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी बीच रक्षा बंधन पर खरीदारी करते समय या शगुन भेजते समय यूपीआई से पेमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं रक्षा बंधन पर यूपीआई से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें...
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राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : ANI
यूपीआई से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
पहली गलती
एक बात जान लें कि यूपीआई पिन तभी डालना होता है, जब किसी को पैसे भेजने होते हैं
पैसे प्राप्त करने के लिए कभी पिन नंबर नहीं डालना होता है
इसलिए अगर आपको कोई मैसेज आए कि रक्षा बंधन का शगुन प्राप्त करने के लिए पिन नंबर दर्ज करें, तो ऐसा बिल्कुल न करें क्योंकि ये मैसेज फेक होते हैं और पिन नंबर डालने से आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं
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राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : Adobe Stock
दूसरी गलती
अनजाने लिंक और लुभावने ऑफर्स से सावधान रहें
राखी के मौके का फायदा उठाकर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि पर फेक लिंक भेजते हैं
इसमें कूपन या किसी डिस्काउंट वाले ऑफर्स आदि होते हैं
पर इन लिंक पर कभी क्लिक न करें, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है
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राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : अमर उजाला
तीसरी गलती
क्यूआर कोड स्कैम से भी इस रक्षा बंधन बचकर रहें
इसमें आपको अनजान व्यक्ति या अनजाने नंबर से क्यूआर कोड भेजा जाता है
इन क्यूआर कोड पर पेमेंट करने से बचें
क्यूआर कोड पर पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम जरूर देखें
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राखी पर UPI से पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : Adobe Stock
चौथी गलती
रक्षा बंधन पर आपको फर्जी कूरियर मैसेज के नाम पर भी ठगा जा सकता है
इसमें राखी रिसीव करने या रक्षा बंधन का कोई गिफ्ट रिसीव करने के लिए लिंक दिया होता है
पर ये फेक होता है और आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल हैक कर आपको ठगा जाता है
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