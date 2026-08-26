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LPG News Rules 2026: Modi Sarkar का बड़ा एलान,रद्द हो जाएगा Gas Connection? | PNG New Rules 2026

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Wed, 26 Aug 2026 11:53 AM IST







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एलपीजी गैस सिलिंडर को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जब से तनाव शुरू हुआ, तब से दुनिया भर में एलपीजी गैस सिलिंडर को लेकर दिक्कतें देखी गई। ऐसे में भारत सरकार ने कई जरूरी फैसले लिए ताकि, हर किसी को गैस मिल सके।

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