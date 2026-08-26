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सावधान: अस्पताल में इलाज के दौरान रखें इन 4 बातों का ध्यान, वरना हो सकते हैं धोखाधड़ी का शिकार

Wed, 26 Aug 2026 12:38 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 26 Aug 2026 12:38 PM IST
सार

अगर आप या आपका कोई अपना अस्पताल में भर्ती हो रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। वरना आपकी जेब से काफी खर्चा हो सकता है।

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Keep these 4 things in mind while undergoing treatment at the hospital mein kya dhyan rakhein
अस्पताल में इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Amar Ujala AI

आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में कब कौन किसी बीमारी से घिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है।



जबकि, कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ता है। वहीं कई बार किसी दुर्घटना होने पर भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वरना अस्पताल में आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। चलिए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...
Keep these 4 things in mind while undergoing treatment at the hospital mein kya dhyan rakhein
अस्पताल में इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Adobe stock

अस्पताल में इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?

नंबर 1

  • अगर आप किसी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो पहले खर्चे की पूरी जानकारी ले लें
  • रूम का किराया कितना है, टेस्ट का चार्ज, दवाओं जैसी जानकारी आप ले सकते हैं
  • कई बार अस्पताल वाले मनमर्जी से बिल में कई अलग-अलग नाम से चीजें (जैसे- इंजेक्शन, ग्लव्स या मास्क आदि के नाम पर) जोड़ देते हैं
  • इसलिए पहले ही जानकारी ले लें
Keep these 4 things in mind while undergoing treatment at the hospital mein kya dhyan rakhein
अस्पताल में इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 2

  • अस्पताल वाले कई दवाएं महंगी देते हैं
  • कई अन्य जरूरी चीजों के दाम भी अधिक लगा देते हैं
  • ऐसे में आप उस दवाई का दाम कहीं और पता कर सकते हैं
  • इससे आपको पता चल सकता है कि अस्पताल वाले आपसे फालतू में अधिक चार्ज तो नहीं कर रहे हैं
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अस्पताल में इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Adobe stock

नंबर 3

  • अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको खास ध्यान देने की जरूरत है
  • दरअसल, अस्पताल वाले हेल्थ इंश्योरेंस होने की वजह से अधिक बिल बना देते हैं
  • इसके लिए वे गैर-जरूरी टेस्ट करवा देते हैं आदि
  • इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है
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अस्पताल में इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Adobe Stock

शिकायत कर सकते हैं आप

  • अगर कोई डॉक्टर या अस्पताल आपसे अधिक चार्ज करें
  • तो आप उसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके कर सकते हैं
  • आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
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