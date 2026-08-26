सावधान: अस्पताल में इलाज के दौरान रखें इन 4 बातों का ध्यान, वरना हो सकते हैं धोखाधड़ी का शिकार

अस्पताल में इलाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Amar Ujala AI

आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में कब कौन किसी बीमारी से घिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है।





जबकि, कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ता है। वहीं कई बार किसी दुर्घटना होने पर भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वरना अस्पताल में आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। चलिए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...