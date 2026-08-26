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काम की बात: आज 26 अगस्त को क्या बैंक बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक
Today Bank Holiday: कई अलग-अलग मौकों पर बैंकों की छुट्टी रहती है। ऐसे में जिन लोगों को किसी जरूरी काम से बैंक जाना होता है, उनके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कब बैंक बंद रहेंगे और कब खुले रहेंगे।
जैसे- आज 26 अगस्त को क्या बैंक बंद हैं या फिर आज बैंक खुले हैं? अगर आप किसी काम से आज बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले यहां जरूर चेक कर लें। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज 26 अगस्त को बैंक बंद हैं?
हां, आज बैंक बंद हैं
आज देश के अधिकतर राज्यों में बैंकों का अवकाश है
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बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं?
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आज कहां-कहां और क्यों बैंक बंद हैं?
केरल में ओणम उत्सव के मुख्य दिन 'थिरुवोणम' के कारण बैंक बंद हैं
आज ईद-ए-मिलाद के कारण भी कई राज्यों में बैंक बंद हैं
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बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं?
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ईद-ए-मिलाद के कारण महाराष्ट्र, बेंगलुरू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू, कश्मीर, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, और झारखंड में आज बैंक बंद हैं
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बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं?
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