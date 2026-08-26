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काम की बात: आज 26 अगस्त को क्या बैंक बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Wed, 26 Aug 2026 08:30 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 26 Aug 2026 08:30 AM IST
सार

Bank Aaj Bank Kyo Hain: अगर आप आज 25 अगस्त यानी बुधवार के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जान लें आज देश के अधिकतर राज्यों में बैंक बंद हैं। यहां आप छुट्टी का कारण जान सकते हैं।

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Are banks closed today 26 August 2026 ko bank kyo band hain
बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday: कई अलग-अलग मौकों पर बैंकों की छुट्टी रहती है। ऐसे में जिन लोगों को किसी जरूरी काम से बैंक जाना होता है, उनके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कब बैंक बंद रहेंगे और कब खुले रहेंगे।



जैसे- आज 26 अगस्त को क्या बैंक बंद हैं या फिर आज बैंक खुले हैं? अगर आप किसी काम से आज बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले यहां जरूर चेक कर लें। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज 26 अगस्त को बैंक बंद हैं?

  • हां, आज बैंक बंद हैं
  • आज देश के अधिकतर राज्यों में बैंकों का अवकाश है
Are banks closed today 26 August 2026 ko bank kyo band hain
बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज कहां-कहां और क्यों बैंक बंद हैं?

  • केरल में ओणम उत्सव के मुख्य दिन 'थिरुवोणम' के कारण बैंक बंद हैं
  • आज ईद-ए-मिलाद के कारण भी कई राज्यों में बैंक बंद हैं
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बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • ईद-ए-मिलाद के कारण महाराष्ट्र, बेंगलुरू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू, कश्मीर, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, और झारखंड में आज बैंक बंद हैं 
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बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या प्राइवेट बैंक खुले हैं?

  • नहीं, इन राज्यों में सभी तरह के बैंक बंद हैं
  • सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों की आज छुट्टी है
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