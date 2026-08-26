काम की बात: आज 26 अगस्त को क्या बैंक बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

बैंक आज 26 अगस्त को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday: कई अलग-अलग मौकों पर बैंकों की छुट्टी रहती है। ऐसे में जिन लोगों को किसी जरूरी काम से बैंक जाना होता है, उनके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कब बैंक बंद रहेंगे और कब खुले रहेंगे।





जैसे- आज 26 अगस्त को क्या बैंक बंद हैं या फिर आज बैंक खुले हैं? अगर आप किसी काम से आज बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले यहां जरूर चेक कर लें। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...