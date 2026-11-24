Repay Money Borrowed From a Friend: कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के बजाय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेते हैं। वहीं, जब उधार देने वाला व्यक्ति अपने पैसे वापस मांगता है, तो कई बार लोग उसे टालने की कोशिश की जाती है।





कुछ लोग बार-बार पैसे लौटाने का वादा करते हैं, लेकिन महीनों तक पैसे वापस नहीं करते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो इससे जुड़े कानूनी नियम जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं अगर आपका दोस्त भी आपके पैसे उधार न दे तो क्या करें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...