Repay Money Borrowed From a Friend: कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के बजाय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेते हैं। वहीं, जब उधार देने वाला व्यक्ति अपने पैसे वापस मांगता है, तो कई बार लोग उसे टालने की कोशिश की जाती है।
कुछ लोग बार-बार पैसे लौटाने का वादा करते हैं, लेकिन महीनों तक पैसे वापस नहीं करते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो इससे जुड़े कानूनी नियम जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं अगर आपका दोस्त भी आपके पैसे उधार न दे तो क्या करें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
क्या उधार न लौटाने पर जेल हो सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
उधार के पैसे वापस लेने के लिए क्या करें?
- अगर किसी दोस्त ने आपसे पैसे उधार लिए हैं और अब वापस नहीं कर रहा है
- तो सबसे पहले उससे बातचीत करके पैसे लौटाने के लिए कहें
- अगर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता, तो आप वकील की मदद से उसे कानूनी नोटिस भेज सकते हैं
3 of 5
क्या उधार न लौटाने पर जेल हो सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
- इस नोटिस के जरिए बकाया रकम लौटाने की मांग की जा सकती है
- इसमें भुगतान के लिए समय भी दिया जा सकता है
- अगर इसके बाद भी पैसे वापस नहीं मिलते, तो पीड़ित व्यक्ति सिविल कोर्ट में रिकवरी केस दाखिल कर सकता है
- मामले और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत बकाया रकम के साथ ब्याज दिलाने का आदेश भी दे सकती है
4 of 5
क्या उधार न लौटाने पर जेल हो सकती है?
- फोटो : Freepik
किसे हो सकती है 7 साल की जेल?
- यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है
- सिर्फ उधार लिया हुआ पैसा समय पर वापस नहीं कर पाना अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं बन जाता
- पर अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआत से ही धोखा देने की नीयत से पैसे उधार लिए हैं और झूठ बोलकर पैसे लिए हैं, तो मामला धोखाधड़ी का बन सकता है
- ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 के तहत कार्रवाई हो सकती है
- धारा 318(4) के मुताबिक, धोखाधड़ी करके किसी व्यक्ति से संपत्ति या पैसा हासिल करने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है
- इसलिए सामान्य कर्ज न चुका पाने और शुरुआत से धोखा देकर पैसे लेने के बीच अंतर समझना जरूरी है
5 of 5
क्या उधार न लौटाने पर जेल हो सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
पैसे उधार देते समय कुछ सबूत अपने पास जरूर रखें
- ऑनलाइन पैसे भेजे हैं, तो बैंक ट्रांजेक्शन या यूपीआई की डिटेल्स संभालकर रखें
- पैसे मांगने और वापस करने के वादे से जुड़े कोई मैसेज, व्हाट्सएप चैट आदि है, तो इसे सुरक्षित रखें
- उधार की रकम और वापसी की तारीख को लेकर कोई लिखित समझौता हुआ है, तो उसे भी संभालकर रखें