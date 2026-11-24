Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता नियमित आमदनी की होती है। नौकरी या कामकाज से रिटायर होने के बाद जब कमाई का जरिया सीमित हो जाता है, तब हर महीने मिलने वाली थोड़ी सी रकम भी काफी मददगार साबित हो सकती है। अपनी इसी जरूरत को आप केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से पूरी कर सकते हैं।





दरअसल, अटल पेंशन योजना के तहत आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आपका पात्र होना जरूरी है। अगर आप इसके लिए पात्र हैं, तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...