ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर में क्या अंतर है? जानें इन दोनों के बीच का अंतर

Tubeless vs Tube Tyre Comparison: गाड़ी चाहे दो पहिया हो या चार पहिया, उसके सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने में टायरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। आजकल गाड़ियों में दो तरह के टायरों का इस्तेमाल होता है- पहला ट्यूब वाले टायर और दूसरा ट्यूबलेस टायर। अक्सर लोग नई गाड़ी खरीदते समय या टायर बदलते वक्त इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सुरक्षित और किफायती है।
जहां पुराने समय से चले आ रहे ट्यूब टायरों में अंदर एक रबर की ट्यूब होती है, वहीं ट्यूबलेस टायरों में हवा सीधे टायर और रिम के बीच ही भरी जाती है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि इन दोनों टायरों में मुख्य अंतर क्या है।
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हवा रुकने की तकनीक में अंतर
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हवा रुकने की तकनीक में अंतर
- ट्यूब वाले टायर के अंदर हवा भरने के लिए अलग से एक रबर ट्यूब लगाई जाती है।
- इसके विपरीत ट्यूबलेस टायर में कोई ट्यूब नहीं होती।
- ट्यूबलेस टायर में हवा सीधे रिम और टायर के बीच बनी हवा-बंद सील में भरी जाती है, जिससे हवा बाहर नहीं निकल पाती।
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पंचर होने पर सुरक्षा का बड़ा फर्क
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पंचर होने पर सुरक्षा का बड़ा फर्क
- ट्यूब टायर में कील चुभते ही ट्यूब तुरंत फट जाती है और पूरी हवा एक झटके में निकल जाती है, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो सकती है।
- ट्यूबलेस टायर में कील चुभने के बाद भी हवा बहुत धीरे-धीरे निकलती है, जिससे आपको गाड़ी संभालने का पूरा मौका मिल जाता है।
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पंचर ठीक कराने की प्रक्रिया में आसानी
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पंचर ठीक कराने की प्रक्रिया में आसानी
- ट्यूब टायर पंचर होने पर पहिए को गाड़ी से निकालकर ट्यूब बाहर निकालनी पड़ती है, जिसमें काफी समय लगता है।
- वहीं ट्यूबलेस टायर का पंचर बिना पहिया खोले ही केवल 5 मिनट में बाहर से एक स्ट्रिप लगाकर आसानी से ठीक किया जा सकता है।
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लाइफ, माइलेज और कौन सा टायर चुनें
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लाइफ, माइलेज और कौन सा टायर चुनें
- सामान्यतौर पर ट्यूबलेस टायर हल्के होते हैं, जिससे पहिए पर घर्षण कम होता है और गाड़ी का माइलेज बेहतर मिलता है।
- साथ ही ये जल्दी गर्म भी नहीं होते, जिससे इनकी उम्र लंबी होती है।
- सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से आज के समय में ट्यूबलेस टायर ही सबसे बेस्ट विकल्प हैं।