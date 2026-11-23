Chat Without Saving Phone Number: आजकल कामकाज, खरीदारी या रोजमर्रा की जरूरतों के चलते हमें कई नए लोगों के मोबाइल नंबर लेने पड़ते हैं। कई बार आप किसी का नंबर अपने पास रखना तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सामने वाले को आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो, स्टेटस या अन्य निजी जानकारी न दिखे।





अगर आप फोन की कांटेक्ट लिस्ट में नंबर सेव करते हैं, तो गोपनीयता की चिंता बनी रहती है। अच्छी बात यह है कि आप बिना कांटेक्ट सेव किए भी किसी का नंबर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी प्राइवेसी भी बचा सकते हैं। आइए इस लेख में एक ऐसा तरीका जानते हैं जिससे आप आसानी से किसी का भी नंबर सेव रख सकते हैं।