आरएसी टिकट पर कितने लोगों के साथ सीट शेयर करनी पड़ती है? जानें आपका असली अधिकार

How Many Passengers Share RAC Seat: ट्रेन से सफर करते समय अगर आपको आरएसी टिकट मिलता है, तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि सफर कैसे कटेगा। आरएसी का सीधा सा मतलब है कि आपको ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन पूरी सीट की जगह आधा हिस्सा ही मिला है।





भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, एक आरएसी टिकट पर दो यात्रियों को साइड लोअर बर्थ शेयर करनी पड़ती है। यानी बैठने के लिए एक ही सीट को दो लोगों के बीच बांट दिया जाता है। हालांकि, चार्ट बनने के बाद या सफर के दौरान अगर कोई यात्री अपनी यात्रा कैंसिल करता है, तो आपकी यही आरएसी सीट कन्फर्म बर्थ में तब्दील हो जाती है।