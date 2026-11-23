Important Health Policy Rules: अस्पताल में भर्ती होने पर अचानक बड़ा खर्च आ सकता है, इसलिए सही हेल्थ इंश्योरेंस होना परिवार के लिए बड़ा सहारा बनता है। कई लोग पॉलिसी लेते समय केवल सस्ता प्रीमियम देखकर फैसला कर लेते हैं और बारीक शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में जब क्लेम करने का समय आता है, तो नियमों की जानकारी न होने के कारण परेशानी या कटौती का सामना करना पड़ता है।
सही कवरेज चुनने के लिए पॉलिसी खरीदने से पहले चार अहम बातों को समझना बेहद जरूरी है। आइए आम बोलचाल की सरल भाषा में इन जरूरी बातों को अच्छे से समझते हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
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वेटिंग पीरियड जरूर चेक करें
- नई पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हर बीमारी का कवरेज शुरू नहीं होता, कुछ बीमारियों पर प्रतीक्षा अवधि लागू रहती है।
- इसलिए पहले से मौजूद बीमारियों या तय शर्तों का समय समझकर ही पॉलिसी चुनें।
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रूम रेंट लिमिट जरूर चेक करें
- कई पॉलिसियों में अस्पताल के कमरे के किराए की अधिकतम सीमा तय होती है।
- बीमारी के समय रूम रेंट लिमिट से अधिक के कमरे में भर्ती होने पर इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान नहीं करती है।
- इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो इलाज के अन्य खर्चों का हिस्सा भी कट सकता है।
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को-पेमेंट और सब-लिमिट भी चेक करें
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को-पेमेंट और सब-लिमिट भी चेक करें
- को-पेमेंट का मतलब है कि क्लेम की रकम का कुछ प्रतिशत आपको खुद देना होता है।
- वहीं सब-लिमिट किसी खास बीमारी या इलाज पर मिलने वाले अधिकतम पैसे की सीमा तय करती है।
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नेटवर्क अस्पताल कैसे जांचें?
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नेटवर्क अस्पताल कैसे जांचें?
- कैशलेस इलाज के लिए अपने शहर और आसपास के अच्छे अस्पतालों की नेटवर्क सूची जरूर देखें।
- साथ ही क्लेम सेटलमेंट और पॉलिसी की शर्तें भी ध्यान से जरूर पढ़ें।