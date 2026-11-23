Important Health Policy Rules: अस्पताल में भर्ती होने पर अचानक बड़ा खर्च आ सकता है, इसलिए सही हेल्थ इंश्योरेंस होना परिवार के लिए बड़ा सहारा बनता है। कई लोग पॉलिसी लेते समय केवल सस्ता प्रीमियम देखकर फैसला कर लेते हैं और बारीक शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में जब क्लेम करने का समय आता है, तो नियमों की जानकारी न होने के कारण परेशानी या कटौती का सामना करना पड़ता है।





सही कवरेज चुनने के लिए पॉलिसी खरीदने से पहले चार अहम बातों को समझना बेहद जरूरी है। आइए आम बोलचाल की सरल भाषा में इन जरूरी बातों को अच्छे से समझते हैं।