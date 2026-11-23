कई लोग यह सोचकर निवेश करने से कतराते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए मोटी रकम होना जरूरी है। हकीकत यह है कि नियमित आदत और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से छोटी राशि भी बड़ा असर दिखा सकती है। अगर आप हर महीने मात्र 100 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो 21 साल बाद एक लाख रुपये से अधिक का फंड तैयार हो सकता है।





सालाना 12 प्रतिशत अनुमानित रिटर्न मानकर चलें, तो कुल फंड करीब 1,04,301 रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें आपकी जेब से कुल 25,200 रुपये ही जाएंगे, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा कंपाउंडिंग की ताकत से बनेगा। आइए इस आसान गणित को समझते हैं।