कई लोग यह सोचकर निवेश करने से कतराते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए मोटी रकम होना जरूरी है। हकीकत यह है कि नियमित आदत और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से छोटी राशि भी बड़ा असर दिखा सकती है। अगर आप हर महीने मात्र 100 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो 21 साल बाद एक लाख रुपये से अधिक का फंड तैयार हो सकता है।
सालाना 12 प्रतिशत अनुमानित रिटर्न मानकर चलें, तो कुल फंड करीब 1,04,301 रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें आपकी जेब से कुल 25,200 रुपये ही जाएंगे, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा कंपाउंडिंग की ताकत से बनेगा। आइए इस आसान गणित को समझते हैं।
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21 साल में कितना निवेश?
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21 साल में कितना निवेश?
- हर महीने 100 रुपये के हिसाब से एक साल में 1,200 रुपये जमा होते हैं।
- इस तरह 21 साल में आपका कुल निवेश 25,200 रुपये ही होगा।
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कंपाउंडिंग कैसे बढ़ाती पैसा?
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कंपाउंडिंग कैसे बढ़ाती पैसा?
- लंबी अवधि में आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न जुड़ता जाता है।
- इसी चक्रवृद्धि असर से 21 साल में करीब 79,101 रुपये का अतिरिक्त लाभ जुड़ सकता है।
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क्या रिटर्न हमेशा तय?
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क्या रिटर्न हमेशा तय?
- म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए 12 प्रतिशत रिटर्न सिर्फ एक अनुमान है।
- वास्तविक रिटर्न बाजार की चाल और फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
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शुरुआत करते समय क्या ध्यान?
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शुरुआत करते समय इस बात का रखें खास ध्यान
- छोटी राशि से शुरुआत करने के लिए अपना लक्ष्य, समय सीमा और जोखिम सहने की क्षमता समझें।
- नियमितता बनाए रखें और किसी भी निवेश से पहले जरूरी जानकारी जरूर जांचें।
अस्वीकरण: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों और जोखिमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।