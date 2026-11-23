Phone Calls on a Moving Plane: हवाई सफर के दौरान अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि क्या उड़ती हुई फ्लाइट में मोबाइल फोन से बात करना संभव या सुरक्षित है। सामान्य तौर पर भारत समेत कई देशों में उड़ान के दौरान सीधे मोबाइल नेटवर्क से कॉल करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ऊंचाई पर तेज रफ्तार से उड़ते विमान के लिए जमीन के टावरों से लगातार संपर्क बनाए रखना मुश्किल होता है।





इससे नेटवर्क में रुकावट आती है और विमान के संचार तंत्र पर भी अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। हालांकि, कुछ खास एयरलाइंस में सैटेलाइट या इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के जरिए डेटा और मैसेजिंग जैसी सेवाएं मिलती हैं, लेकिन वॉइस कॉल पर ज्यादातर जगह पाबंदी रहती है।