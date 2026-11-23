Train AC Coaches Comparison India: भारतीय रेलवे से सफर करते समय यात्रियों के सामने फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी जैसे विकल्प होते हैं। हर श्रेणी का किराया, सीट व्यवस्था और आराम का स्तर अलग-अलग होता है, जिससे कई लोगों को टिकट बुक करते समय यह तय करने में उलझन होती है कि कौन-सा कोच उनके लिए सही रहेगा।





कम दूरी या बजट के हिसाब से थर्ड एसी चुनते हैं, जबकि अधिक निजता और आराम चाहने वाले फर्स्ट या सेकेंड एसी को प्राथमिकता देते हैं। तीनों कोच की बुनियादी बनावट और सुविधाओं का अंतर समझना आसान है। आइए इस लेख इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।