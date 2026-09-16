यात्रीगण ध्यान दें: 2000 रुपये से अधिक की ट्रेन टिकट बुकिंग पर किसे और कितना देना होगा एमडीआर? नियम जानें

अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं और भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी जरूरी है। UPI आज टिकट बुकिंग समेत कई डिजिटल पेमेंट का आसान तरीका बन चुका है। वहीं, अब 2000 रुपये से ज्यादा की कुछ चुनिंदा डिजिटल पेमेंट को लेकर MDR यानी Merchant Discount Rate का नियम चर्चा में है।