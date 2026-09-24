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ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन चलाने के दौरान वॉशरूम के लिए कहां जाता है? जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे

Fri, 25 Sep 2026 06:45 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 25 Sep 2026 06:45 AM IST
सार

ट्रेन के लोको पायलट के केबिन में आमतौर पर यात्रियों की तरह अलग वॉशरूम की सुविधा नहीं होती। लंबी दूरी की ड्यूटी में उन्हें प्राकृतिक जरूरतों के लिए संचालन और निर्धारित ठहराव के बीच उपलब्ध व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है।

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Where Does a Loco Pilot Go to the Washroom While Driving a Train
ट्रेन का लोको पायलट वॉशरूम कहां जाते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

ट्रेन में सफर करते समय आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर लोको पायलट घंटों तक ट्रेन चलाते हुए अपनी सामान्य जरूरतें कैसे पूरी करते हैं। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में यह सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है।



दरअसल, लोको पायलट जिस केबिन में बैठकर ट्रेन को नियंत्रित करते हैं, वहां यात्री कोच जैसा सामान्य टॉयलेट नहीं होता। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर लोको पायलट वॉशरूम के लिए कहां जाते हैं? चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Where Does a Loco Pilot Go to the Washroom While Driving a Train
ट्रेन का लोको पायलट वॉशरूम कहां जाते हैं? - फोटो : AdobeStock
  • लोको पायलट के केबिन में वॉशरूम नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोको पायलट पूरी यात्रा के दौरान अपनी जरूरतों को रोककर रखते हैं
  • ट्रेन संचालन में निर्धारित स्टॉपेज और ड्यूटी की परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं
  • जरूरत पड़ने पर लोको पायलट ट्रेन को अपनी मर्जी से किसी भी जगह रोककर केबिन से बाहर नहीं जा सकते
Where Does a Loco Pilot Go to the Washroom While Driving a Train
ट्रेन का लोको पायलट वॉशरूम कहां जाते हैं? - फोटो : AdobeStock

कैसे और कहां जाते हैं लोको पायलट वॉशरूम के लिए?

स्टेशन पर रुकना

  • यदि ज्यादा जरूरत हो, तो वे कंट्रोल रूम को सूचना देकर अगले आने वाले स्टेशन पर ट्रेन रुकने की अनुमति मांगते हैं और स्टेशन के टॉयलेट का उपयोग करते हैं
  • लोको पायलट वॉशरूम जाने के लिए कंट्रोल रूम या स्टेशन मास्टर से संपर्क करते हैं
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ट्रेन का लोको पायलट वॉशरूम कहां जाते हैं? - फोटो : AdobeStock

आधुनिक इंजनों में  क्या टॉयलेट हैं?

  • भारतीय रेलवे अब कुछ नए और आधुनिक इंजनों में वॉटलेस या बायो-टॉयलेट की सुविधा देने लगा है, जो ट्रेन के रुकने पर ही खुलते हैं
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ट्रेन का लोको पायलट वॉशरूम कहां जाते हैं? - फोटो : AdobeStock

घंटों की ड्यूटी में कैसे संभालते हैं?

  • लोको पायलटों की ड्यूटी कई बार लंबी होती है
  • विशेष रूप से मालगाड़ी संचालन में ड्यूटी की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं
  • जरूरत पड़ने पर लोको पायलट वॉशरूम जाने के लिए कंट्रोल रूम या स्टेशन मास्टर से संपर्क करता है
  • उनकी परमिशन के बाद ही वो वॉशरूम जा पाता है
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