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बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज शनिवार को बैंकों की छुट्टी है या नहीं? यहां करें चेक
Today Bank Closed or Not: हमें कई बार अलग-अलग कामों के लिए बैंक जाना पड़ता है। जैसे- कभी डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाने के लिए तो कभी केवाईसी करवाने जैसे जरूरी कामों के लिए। पर सोचिए कि आप बैंक गए और बैंक पर ताला लगा है यानी बैंक की छुट्टी है, तो फिर क्या होगा?
ऐसे में आपका समय खराब होगा और काम भी नहीं होगा। इसलिए बैंक जाने से पहले ये जरूर चेक करें कि बैंक खुला है या नहीं। जैसे- अगर आप आज शनिवार के दिन किसी काम से बैंक जाने वाले हैं, तो पहले यहां चेक करें कि आज बैंक खुले हैं या बंद हैं। आप आगे बैंक की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
आज शनिवार को क्या बैंक बंद हैं या खुले हैं?
आज बैंक बंद नहीं हैं
आज देश भर के सभी बैंक खुले रहेंगे
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शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
आज शनिवार के दिन बैंक बंद क्यों नहीं हैं?
सही बात है, आज तो शनिवार है तो बैंक बंद होने चाहिए थे
पर जान लें कि बैंक हर शनिवार को बंद नहीं रहते
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शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं
पर आज न तो महीने का दूसरा शनिवार है और न ही चौथा
आज महीने का 5वां शनिवार है जिसकी वजह से आज बैंक खुले हैं
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शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या प्राइवेट बैंक खुले हैं या बंद हैं?
देश के सभी बैंक आज शनिवार के दिन खुले हैं
फिर चाहे बैंक सरकारी है या प्राइवेट है
आज सभी तरह के बैंक खुले हैं और रोजाना की तरह काम होगा
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