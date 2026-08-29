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बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज शनिवार को बैंकों की छुट्टी है या नहीं? यहां करें चेक

Sat, 29 Aug 2026 07:30 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 29 Aug 2026 07:30 AM IST
सार

Bank Aaj Open Hain Ya Closed Hai: आप आज शनिवार के दिन क्या किसी काम से बैंक जाने वाले हैं? अगर हां, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं।

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Today Bank Closed or Not: are banks closed or open on Saturday 29 august 2026 bank aaj khule hain kya
शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Closed or Not: हमें कई बार अलग-अलग कामों के लिए बैंक जाना पड़ता है। जैसे- कभी डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाने के लिए तो कभी केवाईसी करवाने जैसे जरूरी कामों के लिए। पर सोचिए कि आप बैंक गए और बैंक पर ताला लगा है यानी बैंक की छुट्टी है, तो फिर क्या होगा?



ऐसे में आपका समय खराब होगा और काम भी नहीं होगा। इसलिए बैंक जाने से पहले ये जरूर चेक करें कि बैंक खुला है या नहीं। जैसे- अगर आप आज शनिवार के दिन किसी काम से बैंक जाने वाले हैं, तो पहले यहां चेक करें कि आज बैंक खुले हैं या बंद हैं। आप आगे बैंक की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
Today Bank Closed or Not: are banks closed or open on Saturday 29 august 2026 bank aaj khule hain kya
शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Adobe Stock

आज शनिवार को क्या बैंक बंद हैं या खुले हैं?

  • आज बैंक बंद नहीं हैं
  • आज देश भर के सभी बैंक खुले रहेंगे
Today Bank Closed or Not: are banks closed or open on Saturday 29 august 2026 bank aaj khule hain kya
शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Adobe Stock

आज शनिवार के दिन बैंक बंद क्यों नहीं हैं?

  • सही बात है, आज तो शनिवार है तो बैंक बंद होने चाहिए थे
  • पर जान लें कि बैंक हर शनिवार को बंद नहीं रहते
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Today Bank Closed or Not: are banks closed or open on Saturday 29 august 2026 bank aaj khule hain kya
शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Adobe Stock
  • बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं
  • पर आज न तो महीने का दूसरा शनिवार है और न ही चौथा
  • आज महीने का 5वां शनिवार है जिसकी वजह से आज बैंक खुले हैं
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Today Bank Closed or Not: are banks closed or open on Saturday 29 august 2026 bank aaj khule hain kya
शनिवार को आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Adobe Stock

क्या प्राइवेट बैंक खुले हैं या बंद हैं?

  • देश के सभी बैंक आज शनिवार के दिन खुले हैं
  • फिर चाहे बैंक सरकारी है या प्राइवेट है
  • आज सभी तरह के बैंक खुले हैं और रोजाना की तरह काम होगा
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