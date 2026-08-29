बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज शनिवार को बैंकों की छुट्टी है या नहीं? यहां करें चेक

Today Bank Closed or Not: हमें कई बार अलग-अलग कामों के लिए बैंक जाना पड़ता है। जैसे- कभी डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाने के लिए तो कभी केवाईसी करवाने जैसे जरूरी कामों के लिए। पर सोचिए कि आप बैंक गए और बैंक पर ताला लगा है यानी बैंक की छुट्टी है, तो फिर क्या होगा?





ऐसे में आपका समय खराब होगा और काम भी नहीं होगा। इसलिए बैंक जाने से पहले ये जरूर चेक करें कि बैंक खुला है या नहीं। जैसे- अगर आप आज शनिवार के दिन किसी काम से बैंक जाने वाले हैं, तो पहले यहां चेक करें कि आज बैंक खुले हैं या बंद हैं। आप आगे बैंक की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...