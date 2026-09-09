घर में बार-बार घुस आती है छिपकली, तो इन 4 तरीकों से भगाएं बाहर; तीसरा वाला तरीका 90% लोग नहीं जानते

गर्मी और बारिश के मौसम में घर की दीवारों पर छिपकली दिखना आम बात है। पर घर में अगर छिपकली आ गई है तो ये इसलिए भी परेशान करता है, क्योंकि अगर छिपकली खाने की चीजों में गिर जाए और उस खाने का कोई सेवन कर लें। तो ये काफी खतरनाक हो सकता है।
इसलिए लोग छिपकली को भगाने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार छिपकली कुछ दिनों में फिर से घर में वापस आ जाती है। आप यहां छिपकली को भगाने के कुछ तरीकों के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं छिपकली भगाने के तरीके क्या हैं...
2 of 5
घर से छिपकली कैसे भगाएं?
- फोटो : Adobe stock
घर से छिपकली भगाने के क्या तरीके हैं?
पहला तरीका
- प्याज की तेज गंध छिपकली को घर से भगाने में मदद कर सकती है
- प्याज को काटकर उन जगहों के पास रख सकते हैं जहां छिपकली बार-बार आती है
- ध्यान रहे इसे समय-समय पर बदलते रहें
3 of 5
घर से छिपकली कैसे भगाएं?
- फोटो : Freepik.com
दूसरा तरीका
- पहले काली मिर्च को पीस लें और पिर इसे पानी में मिलाएं और घोल को स्प्रे बोतल में भर लें
- इसे खिड़की, दरवाजे और उन कोनों के आसपास हल्का स्प्रे किया जा सकता है जहां छिपकली आती है
- ध्यान रहे कि आंखों और त्वचा से इस स्प्रे को दूर रखें
4 of 5
घर से छिपकली कैसे भगाएं?
- फोटो : Freepik
तीसरा तरीका
- कुछ छिली हुई लहसुन की कलियां छिपकली के आने-जाने वाली जगहों पर रख सकते हैं
- दरअसल, लहसुन की तेज गंध के कारण छिपकली भाग सकती है
- ध्यान रहे कि जब पुरानी कलियों की गंध कम हो जाए, तो इन्हें बदल दें यानी लहसुन की नई कलियां रख दें
5 of 5
घर से छिपकली कैसे भगाएं?
- फोटो : Adobe Stock
चौथा तरीका
- अंडे के छिलकों को पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें
- फिर इन्हें खिड़की, दरवाजे या उन जगहों के पास रखें जहां छिपकली दिखाई देती है
- इससे भी छिपकली भाग सकती है