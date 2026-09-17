हर दिन दरवाजा पटकने की आदत पड़ सकती है भारी, छोटी सी आदत से बढ़ सकती है मरम्मत की परेशानी

1 of 5 दरवाजा जोर से पटककर बंद करते हैं तो संभल जाएं - फोटो : AI







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घर में दरवाजा खोलना और बंद करना दिनभर का काम है। कई बार जल्दी में या गुस्से में लोग दरवाजा जोर से पटककर बंद कर देते हैं। एक-दो बार ऐसा करने से आमतौर पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर रोजाना दरवाजा इसी तरह बंद किया जाए तो इसका असर धीरे-धीरे उसके अलग-अलग हिस्सों पर पड़ सकता है। दरवाजे की तेज आवाज के पीछे सिर्फ शोर ही नहीं, बल्कि कुछ हिस्सों पर पड़ने वाला दबाव भी होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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कुंडी और लॉक पर पड़ता है झटका

दरवाजा पटक कर बंद करने पर उसकी कुंडी और लॉक वाला हिस्सा अचानक झटका खाता है। अगर यह रोज की आदत बन जाए तो लॉक के आसपास की फिटिंग ढीली हो सकती है। दरवाजा बंद करते समय अगर हर बार जोर लगाने की जरूरत पड़ रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है दरवाजे की फिटिंग या उसके बैठने की स्थिति में पहले से कोई दिक्कत हो।

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कब्जे भी हो सकते हैं ढीले

दरवाजे को संभालने का काम उसके कब्जे करते हैं। तेज झटके के साथ दरवाजा बंद होने पर इन पर भी दबाव पड़ता है। लगातार ऐसा होने से कब्जों के स्क्रू ढीले हो सकते हैं। इसके बाद दरवाजा खोलते या बंद करते समय चरचराने की आवाज आ सकती है या दरवाजा पहले के मुकाबले थोड़ा टेढ़ा महसूस हो सकता है।

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फ्रेम पर भी पड़ता है असर

दरवाजा बंद होते समय उसका किनारा फ्रेम से टकराता है। अगर इसे बार-बार जोर से पटका जाए तो फ्रेम के आसपास की फिटिंग पर दबाव बढ़ सकता है। लकड़ी के दरवाजे में यह समस्या ज्यादा नजर आ सकती है, खासकर तब जब दरवाजा और फ्रेम पहले से सही तरीके से फिट न हों। समय के साथ दरवाजा बंद करने में ज्यादा ताकत लग सकती है।



अगर दरवाजा अपने आप ठीक से बंद नहीं होता तो वजह तलाशें

दरवाजा बंद करने के लिए बार-बार जोर लगाना सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। दरवाजा फूलने, फ्रेम के थोड़ा खिसकने, कब्जों के ढीले होने या लॉक की फिटिंग सही न होने जैसी वजहों से भी ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में दरवाजा पटकने के बजाय उसकी फिटिंग की जांच कराना बेहतर है।

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