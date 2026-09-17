ध्यान दें: प्रिंटर में किन 4 गलतियों की वजह से बार-बार फंसता है कागज? जानें पेपर जाम से बचने का आसान तरीका

ऑफिस में प्रिंटर का इस्तेमाल रोजाना कई कामों के लिए होता है, लेकिन कई बार प्रिंट निकालते समय कागज मशीन के अंदर फंस जाता है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतें होती है और काम में भी देरी होती है। यही नहीं, अगर आपके घर में प्रिंटर है तो उसमें भी आपने कागज जाम होने की समस्या देखी होगी?





दरअसल, अगर प्रिंटर में बार-बार पेपर जाम हो रहा है, तो हर बार मशीन को दोष देना सही नहीं है। कई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भी ये समस्या लगातार हो सकती है। चलिए जानते हैं ऐसी चार गलतियों के बारे में, जिनसे बचकर प्रिंटर में पेपर जाम की समस्या को कम किया जा सकता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...