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पानी गर्म करने के बाद माइक्रोवेव से कप निकालते समय रहें सावधान, अचानक हो सकता है ऐसा

Thu, 17 Sep 2026 10:16 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 17 Sep 2026 10:16 AM IST
सार

Microwave Water: माइक्रोवेव में पानी गर्म करना आसान लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक पानी गर्म करने या गर्म कप को तुरंत हिलाने-छूने से परेशानी हो सकती है। कुछ स्थितियों में पानी सामान्य तरीके से उबलता हुआ नजर नहीं आता और कप हिलाने या बाहर निकालने पर अचानक उछल सकता है। इसलिए पानी गर्म करते समय कुछ छोटी सावधानियां जरूरी हैं।
 

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Microwave Water Heating Safety Avoid This Common Mistake
माइक्रोवेव में पानी गर्म करते समय न करें ये गलती - फोटो : AI

माइक्रोवेव में पानी गर्म करना आजकल काफी आसान काम लगता है। कप में पानी डालिए, माइक्रोवेव में रखिए, टाइम सेट कीजिए और कुछ देर में गर्म पानी तैयार। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म करने पर यह काम खतरनाक भी हो सकता है? खासकर तब, जब पानी बाहर से शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर काफी गर्म हो चुका हो। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Microwave Water Heating Safety Avoid This Common Mistake
माइक्रोवेव अवन - फोटो : AI

पानी गर्म होकर भी क्यों नहीं दिखता उबलता हुआ?
माइक्रोवेव में पानी गर्म करने के दौरान कभी-कभी पानी अपने सामान्य उबलने के तापमान से ऊपर तक गर्म हो सकता है, लेकिन उसमें बुलबुले दिखाई नहीं देते। इसे ओवरहीटिंग कहा जाता है। ऐसा खासतौर पर तब हो सकता है, जब कप की सतह बहुत चिकनी हो और पानी में बुलबुले बनने के लिए कोई जगह या हलचल न हो। ऐसे पानी को अचानक हिलाने, कप को उठाने या उसमें चम्मच जैसी कोई चीज डालने पर पानी तेजी से उछल सकता है। इससे हाथ या चेहरे पर गर्म पानी पड़ने से जलने का खतरा रहता है।

Microwave Water Heating Safety Avoid This Common Mistake
ओवन - फोटो : Adobe Stock

माइक्रोवेव से कप निकालते समय रखें ध्यान
पानी गर्म होने के तुरंत बाद कप को झटके से बाहर निकालने या उसे जोर से हिलाने से बचें। कप पकड़ते समय हाथ के लिए सुरक्षित कपड़ा या दस्ताना इस्तेमाल करना बेहतर है क्योंकि कप खुद भी काफी गर्म हो सकता है। पानी को जरूरत से ज्यादा देर तक गर्म करने की कोशिश न करें। हर माइक्रोवेव की क्षमता अलग होती है, इसलिए एक ही समय हर मशीन में सही नहीं हो सकता। शुरुआत में कम समय रखकर पानी का तापमान जांचना ज्यादा सुरक्षित तरीका है।

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ओवन - फोटो : Adobe Stock

पानी गर्म करने के लिए सही कप चुनें
माइक्रोवेव में पानी गर्म करने के लिए ऐसा बर्तन इस्तेमाल करें जिस पर माइक्रोवेव में इस्तेमाल करने की अनुमति हो। धातु के कप या ऐसे बर्तन न रखें जिनमें धातु की परत या सजावट हो। प्लास्टिक के मामले में भी वही बर्तन इस्तेमाल करें जो माइक्रोवेव के लिए उपयुक्त बताया गया हो।

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ओवन - फोटो : Adobe Stock

बच्चों से दूर रखें
गर्म पानी वाला कप बाहर निकालने के बाद उसे ऐसी जगह रखें जहां बच्चा आसानी से न पहुंच सके। खासकर छोटे बच्चों के आसपास गर्म पानी लेकर चलते समय ज्यादा सावधानी जरूरी है। यानी माइक्रोवेव में पानी गर्म करना अपने आप में कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। असली सावधानी पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म करने और गर्म कप को तुरंत झटके से हिलाने या छूने से जुड़ी है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर इस रोजमर्रा के काम को सुरक्षित रखा जा सकता है।


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