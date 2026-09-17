पानी गर्म करने के बाद माइक्रोवेव से कप निकालते समय रहें सावधान, अचानक हो सकता है ऐसा

1 of 5 माइक्रोवेव में पानी गर्म करते समय न करें ये गलती - फोटो : AI







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माइक्रोवेव में पानी गर्म करना आजकल काफी आसान काम लगता है। कप में पानी डालिए, माइक्रोवेव में रखिए, टाइम सेट कीजिए और कुछ देर में गर्म पानी तैयार। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म करने पर यह काम खतरनाक भी हो सकता है? खासकर तब, जब पानी बाहर से शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर काफी गर्म हो चुका हो। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 माइक्रोवेव अवन - फोटो : AI

पानी गर्म होकर भी क्यों नहीं दिखता उबलता हुआ?

माइक्रोवेव में पानी गर्म करने के दौरान कभी-कभी पानी अपने सामान्य उबलने के तापमान से ऊपर तक गर्म हो सकता है, लेकिन उसमें बुलबुले दिखाई नहीं देते। इसे ओवरहीटिंग कहा जाता है। ऐसा खासतौर पर तब हो सकता है, जब कप की सतह बहुत चिकनी हो और पानी में बुलबुले बनने के लिए कोई जगह या हलचल न हो। ऐसे पानी को अचानक हिलाने, कप को उठाने या उसमें चम्मच जैसी कोई चीज डालने पर पानी तेजी से उछल सकता है। इससे हाथ या चेहरे पर गर्म पानी पड़ने से जलने का खतरा रहता है।

3 of 5 ओवन - फोटो : Adobe Stock

माइक्रोवेव से कप निकालते समय रखें ध्यान

पानी गर्म होने के तुरंत बाद कप को झटके से बाहर निकालने या उसे जोर से हिलाने से बचें। कप पकड़ते समय हाथ के लिए सुरक्षित कपड़ा या दस्ताना इस्तेमाल करना बेहतर है क्योंकि कप खुद भी काफी गर्म हो सकता है। पानी को जरूरत से ज्यादा देर तक गर्म करने की कोशिश न करें। हर माइक्रोवेव की क्षमता अलग होती है, इसलिए एक ही समय हर मशीन में सही नहीं हो सकता। शुरुआत में कम समय रखकर पानी का तापमान जांचना ज्यादा सुरक्षित तरीका है।

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4 of 5 ओवन - फोटो : Adobe Stock

पानी गर्म करने के लिए सही कप चुनें

माइक्रोवेव में पानी गर्म करने के लिए ऐसा बर्तन इस्तेमाल करें जिस पर माइक्रोवेव में इस्तेमाल करने की अनुमति हो। धातु के कप या ऐसे बर्तन न रखें जिनमें धातु की परत या सजावट हो। प्लास्टिक के मामले में भी वही बर्तन इस्तेमाल करें जो माइक्रोवेव के लिए उपयुक्त बताया गया हो।

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