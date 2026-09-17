पीएफ नियम में बड़ा बदलाव: क्या 25 हजार से अधिक सैलरी वाले कर्मचारी का नहीं कटेगा पीएफ? जानें नियम

कहने का मतलब यही है कि चाहे आपकी इन-हैंड सैलरी 30,000 रुपये हो या 40,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी स्लिप में बेसिक + डीए 25,000 रुपये या उससे कम है, तो आपका पीएफ जरूर कटेगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 35,000 ही हो मगर अपकी बेसिक सैलरी + डीए 25,000 से अधिक है तो आपका पीएफ कटना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो वैकल्पिक रुप से कटवा सकते हैं।