खबर जरूरत वाली: क्या पूरी रात कूलर चलाने से मोटर जल सकती है? यहां समझें इसके पीछे का पूरा गणित

क्या रात भर कूलर चलाने पर मोटर खराब हो सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मी के मौसम में कई लोग रातभर कूलर चलाकर सोते हैं। ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या लगातार कई घंटे कूलर चलाने से इसकी मोटर जल सकती है?





दरअसल, कूलर पूरी रात 8, 9 या उससे भी अधिक घंटे तक लगातार चलता है। लेकिन क्या ऐसे में कूलर की मोटर जल सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं कि क्या रात भर कूलर चलाने से इसकी मोटर खराब हो सकती है या नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में...