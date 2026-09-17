प्लग निकालते समय तार खींचते हैं? आज ही बदल दें ये आदत, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

1 of 5 सॉकेट से प्लग निकालते वक्त न करें ये गलती - फोटो : AI







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घर में टीवी, चार्जर, मिक्सर, आयरन या दूसरे बिजली के उपकरण इस्तेमाल करने के बाद प्लग निकालना रोज का काम है। जल्दी में कई लोग प्लग को पकड़ने के बजाय उसका तार खींचकर सॉकेट से बाहर निकाल देते हैं। देखने में यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन रोज ऐसा करने से तार और प्लग पर जरूरत से ज्यादा खिंचाव पड़ता है।दरअसल, प्लग जिस हिस्से से तार जुड़ा होता है, वहां बार-बार खिंचाव पड़ने पर जोड़ कमजोर हो सकता है। तार के अंदर मौजूद बारीक तार भी समय के साथ खराब हो सकता है। बाहर से तार सामान्य दिखे, फिर भी अंदर नुकसान हो चुका हो, ऐसा संभव है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 सॉकेट से प्लग निकालते वक्त न करें ये गलती - फोटो : Adobe Stock

बार-बार खींचने से क्या परेशानी हो सकती है?

तार को लगातार खींचने से उसका बाहरी कवर कट या फट सकता है। कई मामलों में प्लग के पास का हिस्सा मुड़ने या दबने लगता है। अगर तार के अंदर की परत या बिजली पहुंचाने वाला हिस्सा खराब हो जाए तो उपकरण ठीक से काम नहीं कर सकता। खराब तार से बिजली में चिंगारी जैसी समस्या भी हो सकती है।

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इन चीजों को न करें नजरअंदाज

तार में कट, जलने का निशान, असामान्य गर्मी या प्लग के पास तार ढीला दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बल्कि, जिसे इन चीजों की समझ हो उसे दिखाना चाहिए।

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प्लग निकालने का सही तरीका क्या है?

प्लग निकालते समय हमेशा प्लग के सख्त हिस्से को पकड़ें और उसे सीधे सॉकेट से बाहर निकालें। तार को खींचकर प्लग निकालने से बचें। अगर सॉकेट बहुत कड़ा है तो जोर लगाने के बजाय पहले देखें कि प्लग सही तरीके से लगा है या नहीं। इसके अलावा तार को बहुत ज्यादा मोड़कर या खींचकर रखने से भी बचना चाहिए। खासकर चार्जर और दूसरे छोटे उपकरणों में प्लग के पास वाला हिस्सा बार-बार मुड़ने से जल्दी खराब हो सकता है।

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