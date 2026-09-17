नमक बार-बार क्यों चिपकने लगता है? वजह ऐसी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

रसोई में रखा नमक कई बार कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाता है कि वह चम्मच से आसानी से निकलने के बजाय ढेलों में अटकने लगता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि शायद डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। नमक के गीला होने के पीछे रसोई की हवा में मौजूद नमी भी बड़ी वजह हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
2 of 5
नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं?
- फोटो : Adobe stock
हवा की नमी सोख लेता है नमक
नमक पानी में आसानी से घुलता है और इसकी कुछ किस्में हवा से नमी भी खींच सकती हैं। खासकर जब मौसम में नमी ज्यादा हो, तब नमक के दानों की सतह पर थोड़ी नमी जमा हो सकती है। यही नमी धीरे-धीरे दानों को आपस में चिपकाने लगती है और नमक ढेलेदार हो जाता है। बारिश या उमस वाले मौसम में यह परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे समय पर डिब्बा ठीक से बंद होने के बावजूद नमक में नमी आ सकती है, खासकर अगर उसे बार-बार खोला जाता हो।
3 of 5
नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं?
- फोटो : Adobestock
नमक में मिली चीजें भी डाल सकती हैं असर
हर नमक एक जैसा नहीं होता। खाने वाले नमक में उसकी किस्म के हिसाब से अलग-अलग खनिज या एंटी-केकिंग एजेंट जैसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। कुछ नमक नमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए एक तरह का नमक जल्दी ढेला बन सकता है, जबकि दूसरा लंबे समय तक सूखा रह सकता है। अगर नमक में पहले से थोड़ी नमी आ चुकी है तो उसके दाने आपस में चिपककर बड़े ढेले बना सकते हैं।
4 of 5
नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं?
- फोटो : Adobestock
चम्मच गीला होने पर बढ़ जाती है परेशानी
नमक निकालते समय सबसे आम गलती है गीले हाथ या गीला चम्मच डिब्बे में डाल देना। चम्मच पर लगी थोड़ी सी भी पानी की बूंद नमक के कई दानों को गीला कर सकती है। इसके बाद वही नमी पूरे नमक में फैलने लगती है। इसलिए नमक निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें और डिब्बे को गैस की भाप या सिंक के बिल्कुल पास रखने से बचें।
5 of 5
नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं?
- फोटो : Adobestock
नमक को सूखा रखने के लिए क्या करें?
नमक को ऐसी जगह रखें जहां पानी की भाप और नमी कम हो। डिब्बे को हर बार इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह बंद करें। चम्मच हमेशा सूखा रखें। अगर नमक में छोटे-छोटे ढेले बनने लगे हैं तो उसे साफ, सूखे चम्मच से तोड़कर अलग किया जा सकता है। ध्यान रखें, नमक का थोड़ा ढेला बन जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि नमक खराब हो गया है। लेकिन अगर नमक में गंदगी, अजीब गंध या साफ तौर पर पानी भर गया हो, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतना बेहतर है।
पानी गर्म करने के बाद माइक्रोवेव से कप निकालते समय रहें सावधान, अचानक हो सकता है ऐसा
बोतल साफ दिखती है फिर भी पानी का स्वाद लगता है अजीब? इस छोटे हिस्से में छिपी हो सकती है वजह