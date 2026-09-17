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नमक बार-बार क्यों चिपकने लगता है? वजह ऐसी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

Thu, 17 Sep 2026 10:48 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 17 Sep 2026 10:48 AM IST
सार

 Salt Become Wet: घर में रखा नमक कुछ दिनों बाद गीला होकर ढेलों में बदलने लगे तो जरूरी नहीं कि डिब्बे में ही कोई कमी हो। कई बार हवा में मौजूद नमी, नमक में मिली कुछ चीजें और उसे रखने का तरीका इसकी वजह बनते हैं। जानिए नमक के साथ ऐसा क्यों होता है और इसे लंबे समय तक सूखा कैसे रखा जा सकता है। आइए जानते हैं।
 

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Why Does Salt Become Wet and Lumpy at Home Know the Real Reason
नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं? - फोटो : AI

रसोई में रखा नमक कई बार कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाता है कि वह चम्मच से आसानी से निकलने के बजाय ढेलों में अटकने लगता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि शायद डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। नमक के गीला होने के पीछे रसोई की हवा में मौजूद नमी भी बड़ी वजह हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।

Why Does Salt Become Wet and Lumpy at Home Know the Real Reason
नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं? - फोटो : Adobe stock

हवा की नमी सोख लेता है नमक
नमक पानी में आसानी से घुलता है और इसकी कुछ किस्में हवा से नमी भी खींच सकती हैं। खासकर जब मौसम में नमी ज्यादा हो, तब नमक के दानों की सतह पर थोड़ी नमी जमा हो सकती है। यही नमी धीरे-धीरे दानों को आपस में चिपकाने लगती है और नमक ढेलेदार हो जाता है। बारिश या उमस वाले मौसम में यह परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे समय पर डिब्बा ठीक से बंद होने के बावजूद नमक में नमी आ सकती है, खासकर अगर उसे बार-बार खोला जाता हो।

Why Does Salt Become Wet and Lumpy at Home Know the Real Reason
नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं? - फोटो : Adobestock

नमक में मिली चीजें भी डाल सकती हैं असर
हर नमक एक जैसा नहीं होता। खाने वाले नमक में उसकी किस्म के हिसाब से अलग-अलग खनिज या एंटी-केकिंग एजेंट जैसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। कुछ नमक नमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए एक तरह का नमक जल्दी ढेला बन सकता है, जबकि दूसरा लंबे समय तक सूखा रह सकता है। अगर नमक में पहले से थोड़ी नमी आ चुकी है तो उसके दाने आपस में चिपककर बड़े ढेले बना सकते हैं।

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नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं? - फोटो : Adobestock

चम्मच गीला होने पर बढ़ जाती है परेशानी
नमक निकालते समय सबसे आम गलती है गीले हाथ या गीला चम्मच डिब्बे में डाल देना। चम्मच पर लगी थोड़ी सी भी पानी की बूंद नमक के कई दानों को गीला कर सकती है। इसके बाद वही नमी पूरे नमक में फैलने लगती है। इसलिए नमक निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें और डिब्बे को गैस की भाप या सिंक के बिल्कुल पास रखने से बचें।

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नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं? - फोटो : Adobestock

 नमक को सूखा रखने के लिए क्या करें?
नमक को ऐसी जगह रखें जहां पानी की भाप और नमी कम हो। डिब्बे को हर बार इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह बंद करें। चम्मच हमेशा सूखा रखें। अगर नमक में छोटे-छोटे ढेले बनने लगे हैं तो उसे साफ, सूखे चम्मच से तोड़कर अलग किया जा सकता है। ध्यान रखें, नमक का थोड़ा ढेला बन जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि नमक खराब हो गया है। लेकिन अगर नमक में गंदगी, अजीब गंध या साफ तौर पर पानी भर गया हो, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतना बेहतर है।

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