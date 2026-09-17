नमक बार-बार क्यों चिपकने लगता है? वजह ऐसी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

1 of 5 नमक को सूखा रखने का तरीका जानते हैं? - फोटो : AI







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रसोई में रखा नमक कई बार कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाता है कि वह चम्मच से आसानी से निकलने के बजाय ढेलों में अटकने लगता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि शायद डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। नमक के गीला होने के पीछे रसोई की हवा में मौजूद नमी भी बड़ी वजह हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।

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हवा की नमी सोख लेता है नमक

नमक पानी में आसानी से घुलता है और इसकी कुछ किस्में हवा से नमी भी खींच सकती हैं। खासकर जब मौसम में नमी ज्यादा हो, तब नमक के दानों की सतह पर थोड़ी नमी जमा हो सकती है। यही नमी धीरे-धीरे दानों को आपस में चिपकाने लगती है और नमक ढेलेदार हो जाता है। बारिश या उमस वाले मौसम में यह परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे समय पर डिब्बा ठीक से बंद होने के बावजूद नमक में नमी आ सकती है, खासकर अगर उसे बार-बार खोला जाता हो।

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नमक में मिली चीजें भी डाल सकती हैं असर

हर नमक एक जैसा नहीं होता। खाने वाले नमक में उसकी किस्म के हिसाब से अलग-अलग खनिज या एंटी-केकिंग एजेंट जैसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। कुछ नमक नमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए एक तरह का नमक जल्दी ढेला बन सकता है, जबकि दूसरा लंबे समय तक सूखा रह सकता है। अगर नमक में पहले से थोड़ी नमी आ चुकी है तो उसके दाने आपस में चिपककर बड़े ढेले बना सकते हैं।

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चम्मच गीला होने पर बढ़ जाती है परेशानी

नमक निकालते समय सबसे आम गलती है गीले हाथ या गीला चम्मच डिब्बे में डाल देना। चम्मच पर लगी थोड़ी सी भी पानी की बूंद नमक के कई दानों को गीला कर सकती है। इसके बाद वही नमी पूरे नमक में फैलने लगती है। इसलिए नमक निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें और डिब्बे को गैस की भाप या सिंक के बिल्कुल पास रखने से बचें।

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