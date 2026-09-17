हर दिन स्लैब पोंछने के बाद भी नहीं छूट रही चिकनाई? सफाई का तरीका ही है जिम्मेदार

1 of 4 स्लैब पोंछने के बाद भी हाथ चिपचिपा हो जाता है? - फोटो : AI







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किचन में खाना बनाते समय तेल, मसाले और खाने के छोटे-छोटे कण स्लैब पर गिरते रहते हैं। देखने में स्लैब साफ लग सकता है, लेकिन उस पर तेल की बहुत पतली परत रह जाती है। जब इसी के ऊपर साबुन या क्लीनर लगाया जाता है और उसे ठीक से हटाया नहीं जाता तो सतह साफ होने के बजाय चिपचिपी लगने लगती है। खासकर अगर स्लैब को साफ करने के लिए जरूरत से ज्यादा साबुन लिया गया है तो समस्या और बढ़ सकती है। ज्यादा साबुन का मतलब हमेशा ज्यादा सफाई नहीं होता। साबुन की बची हुई परत सूखने के बाद स्लैब पर एक हल्की फिल्म छोड़ सकती है, जिस पर धूल और तेल जल्दी चिपक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।

2 of 4 वेंटिलेशन बनाए रखें - फोटो : AI

कपड़ा भी हो सकता है वजह कई बार हम सफाई के लिए एक ही कपड़े को बार-बार इस्तेमाल करते हैं। अगर कपड़े में पहले से तेल या साबुन जमा है तो वह स्लैब को साफ करने के बजाय गंदगी वापस सतह पर फैला सकता है। इसी तरह बहुत गीले कपड़े से पोंछने पर पानी तो चला जाता है, लेकिन साबुन और तेल की परत पूरी तरह नहीं हटती। इसलिए स्लैब साफ करने के लिए साफ कपड़ा इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कपड़ा चिकना हो गया है तो उसे अच्छी तरह धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें।



3 of 4 मॉडुलर किचन - फोटो : AI

ज्यादा साबुन लगाने की गलती न करें

स्लैब पर जमी चिकनाई हटाने के लिए बहुत ज्यादा साबुन डालने की जरूरत नहीं होती। सामान्य सफाई में थोड़ी मात्रा में साबुन या उपयुक्त क्लीनर काफी हो सकता है। ज्यादा गंदगी या तेल जमा हो तो पहले उसे साफ कपड़े से हटाएं फिर थोड़े क्लीनर से स्लैब पोंछें। इसके बाद साफ पानी से निचोड़ा हुआ कपड़ा चलाना न भूलें। इससे सफाई वाले प्रोडक्ट की बची हुई परत हटने में मदद मिलती है। आखिर में सूखे या अच्छी तरह निचोड़े कपड़े से स्लैब पोंछ दें।

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