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हर दिन स्लैब पोंछने के बाद भी नहीं छूट रही चिकनाई? सफाई का तरीका ही है जिम्मेदार

Thu, 17 Sep 2026 11:28 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 17 Sep 2026 11:28 AM IST
सार

Kitchen Slab Feel Sticky: किचन स्लैब साफ करने के बाद भी अगर हाथ लगाने पर चिपचिपा महसूस होता है तो हर बार इसकी वजह गंदगी नहीं होती। कई बार ज्यादा साबुन या क्लीनर इस्तेमाल करने से उसकी परत स्लैब पर रह जाती है। तेल की हल्की परत और गीले कपड़े से बार-बार पोंछना भी चिपचिपाहट की वजह बन सकता है।
 

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Why Does the Kitchen Slab Feel Sticky Even After Cleaning Using Too Much Soap Can Make It Worse
स्लैब पोंछने के बाद भी हाथ चिपचिपा हो जाता है? - फोटो : AI

किचन में खाना बनाते समय तेल, मसाले और खाने के छोटे-छोटे कण स्लैब पर गिरते रहते हैं। देखने में स्लैब साफ लग सकता है, लेकिन उस पर तेल की बहुत पतली परत रह जाती है। जब इसी के ऊपर साबुन या क्लीनर लगाया जाता है और उसे ठीक से हटाया नहीं जाता तो सतह साफ होने के बजाय चिपचिपी लगने लगती है। खासकर अगर स्लैब को साफ करने के लिए जरूरत से ज्यादा साबुन लिया गया है तो समस्या और बढ़ सकती है। ज्यादा साबुन का मतलब हमेशा ज्यादा सफाई नहीं होता। साबुन की बची हुई परत सूखने के बाद स्लैब पर एक हल्की फिल्म छोड़ सकती है, जिस पर धूल और तेल जल्दी चिपक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।

Why Does the Kitchen Slab Feel Sticky Even After Cleaning Using Too Much Soap Can Make It Worse
वेंटिलेशन बनाए रखें - फोटो : AI

कपड़ा भी हो सकता है वजह

कई बार हम सफाई के लिए एक ही कपड़े को बार-बार इस्तेमाल करते हैं। अगर कपड़े में पहले से तेल या साबुन जमा है तो वह स्लैब को साफ करने के बजाय गंदगी वापस सतह पर फैला सकता है। इसी तरह बहुत गीले कपड़े से पोंछने पर पानी तो चला जाता है, लेकिन साबुन और तेल की परत पूरी तरह नहीं हटती। इसलिए स्लैब साफ करने के लिए साफ कपड़ा इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कपड़ा चिकना हो गया है तो उसे अच्छी तरह धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें।
 
Why Does the Kitchen Slab Feel Sticky Even After Cleaning Using Too Much Soap Can Make It Worse
मॉडुलर किचन - फोटो : AI

ज्यादा साबुन लगाने की गलती न करें
स्लैब पर जमी चिकनाई हटाने के लिए बहुत ज्यादा साबुन डालने की जरूरत नहीं होती। सामान्य सफाई में थोड़ी मात्रा में साबुन या उपयुक्त क्लीनर काफी हो सकता है। ज्यादा गंदगी या तेल जमा हो तो पहले उसे साफ कपड़े से हटाएं फिर थोड़े क्लीनर से स्लैब पोंछें। इसके बाद साफ पानी से निचोड़ा हुआ कपड़ा चलाना न भूलें। इससे सफाई वाले प्रोडक्ट की बची हुई परत हटने में मदद मिलती है। आखिर में सूखे या अच्छी तरह निचोड़े कपड़े से स्लैब पोंछ दें।

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Why Does the Kitchen Slab Feel Sticky Even After Cleaning Using Too Much Soap Can Make It Worse
किचन के वास्तु टिप्स - फोटो : Adobe Stock

स्लैब साफ करने का आसान तरीका
सबसे पहले स्लैब से खाने के टुकड़े और दूसरी गंदगी हटा दें। इसके बाद थोड़े साबुन या सतह के लिए सही क्लीनर का इस्तेमाल करें। तेल वाली जगह को कपड़े से अच्छी तरह पोंछें। फिर साफ पानी से निचोड़े हुए कपड़े से दोबारा पूरी सतह पोंछें। आखिर में सूखे कपड़े से स्लैब को सुखा दें। अगर सफाई के बाद भी स्लैब बार-बार चिपचिपा हो रहा है तो सिर्फ साबुन बढ़ाने के बजाय यह देखें कि कहीं तेल की परत, साबुन की बची हुई परत या गंदा कपड़ा तो इसकी वजह नहीं है।

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