बात काम की: स्क्रीन पर लगी पॉलिथीन नहीं हटाने पर क्या खराब हो सकता है टीवी? यहां जानें और दूर करें कंफ्यूजन

नया टीवी खरीदकर घर लाने के बाद उसकी स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए लोग कई तरह की सावधानियां बरतते हैं। अक्सर टीवी की स्क्रीन पर एक पतली पॉलिथीन या फिल्म लगी होती है। कुछ लोग इसे स्क्रीन की सुरक्षा के लिए लंबे समय तक लगाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग टीवी लगाने के तुरंत बाद इसे हटा देते हैं।





ऐसे में सवाल उठता है कि टीवी की स्क्रीन पर लगी इस सफेद पॉलिथीन को हटाना चाहिए या नहीं? क्या इसे लगाए रखने से स्क्रीन को कोई नुकसान हो सकता है? चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि टीवी की स्क्रीन पर लगी पॉलिथीन को उतारना चाहिए या नहीं....