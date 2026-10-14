बात काम की: स्क्रीन पर लगी पॉलिथीन नहीं हटाने पर क्या खराब हो सकता है टीवी? यहां जानें और दूर करें कंफ्यूजन

नया टीवी खरीदकर घर लाने के बाद उसकी स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए लोग कई तरह की सावधानियां बरतते हैं। अक्सर टीवी की स्क्रीन पर एक पतली पॉलिथीन या फिल्म लगी होती है। कुछ लोग इसे स्क्रीन की सुरक्षा के लिए लंबे समय तक लगाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग टीवी लगाने के तुरंत बाद इसे हटा देते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि टीवी की स्क्रीन पर लगी इस सफेद पॉलिथीन को हटाना चाहिए या नहीं? क्या इसे लगाए रखने से स्क्रीन को कोई नुकसान हो सकता है? चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि टीवी की स्क्रीन पर लगी पॉलिथीन को उतारना चाहिए या नहीं....
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नहीं उतारी पॉलिथीन, तो क्या खराब हो सकता है टीवी?
- फोटो : AI Generated
टीवी की स्क्रीन पर लगी पॉलिथीन हटानी चाहिए या नहीं?
- नया टीवी खरीदने पर उसकी स्क्रीन पर लगी पारदर्शी पन्नी यानी पॉलिथीन परत अक्सर रास्ते में और पैकिंग के दौरान स्क्रीन को धूल, खरोंच और हल्की रगड़ से बचाने के लिए होती है
- यह परत आमतौर पर अस्थायी होती है और इसे लंबे समय तक लगाए रखने के लिए नहीं बनाया जाता
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नहीं उतारी पॉलिथीन, तो क्या खराब हो सकता है टीवी?
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- अगर आपके टीवी की स्क्रीन पर ऐसी पैकिंग फिल्म लगी है, तो उसे आप चाहें तो हटा सकते हैं
- हालांकि, निकालते समय ये जरूर चेक कर लें कि जो पॉलिथीन आप हटा रहे हैं वो सच में पॉलिथीन है या कहीं वो कोई खास कोटिंग तो नहीं है
- ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ टीवी की स्क्रीन पर खास कोटिंग या अन्य ऑप्टिकल परतें होती हैं
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फिल्म लगी रहने से क्या परेशानी हो सकती है?
परेशान नंबर 1
- अगर आपके टीवी की स्क्रीन पर पॉलिथीन लगी है तो आपको क्वलिटी से समझौता करना पड़ सकता है
- इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने टीवी 4K लिया है और टीवी की स्क्रीन पर पॉलिथीन लगी है
- तो ऐसे में आपको पिक्चर क्वलिटी वो नहीं मिल पाएगी जो 4K की होती है
- इसलिए आप चाहें तो पॉलिथीन हटा सकते हैं, ताकि आपको असली पिक्चर क्वलिटी मिल सके
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परेशानी नंबर 2
- अगर आप टीवी की स्क्रीन पर लगी पॉलिथीन नहीं निकालते हैं तो इससे आपका टीवी ओवरहीटिंग की वजह से जल्दी खराब हो सकता है
- ओवरहीटिंग होने से मदरबोर्ड और डिस्प्ले आईसी तक खराब हो सकते हैं
- इसलिए कई ब्रांड्स अपने टीवी से पॉलिथीन हटाने की सलाह देते हैं