अधिकतर लोगों को नहीं पता: मेट्रो में करे कोई झगड़ा, तो जानें कैसे मिलेगी मारपीट होने पर तुरंत मदद

Delhi Metro: मेट्रो में सफर करते समय यात्रियों के बीच बहस, धक्का-मुक्की या मारपीट जैसी स्थिति बन जाए, तो अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, जबकि दूसरे लोग डर के कारण चुप रहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और समय रहते संबंधित अधिकारियों तक सूचना पहुंचाना।





दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारी, स्टेशन स्टाफ और पुलिस की व्यवस्था होती है। अगर आपके सामने कोई झगड़ा मारपीट में बदल जाए, तो सही तरीके से मदद मांगकर स्थिति को संभालने में सहायता मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है। मेट्रो से सफर करने वाले लोग आगे इस बारे में जान सकते हैं...