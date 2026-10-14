फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Metro Fight Safety: How to Get Immediate Help During a Scuffle

अधिकतर लोगों को नहीं पता: मेट्रो में करे कोई झगड़ा, तो जानें कैसे मिलेगी मारपीट होने पर तुरंत मदद

Wed, 14 Oct 2026 04:42 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 14 Oct 2026 04:42 PM IST
सार

Delhi Metro Fight: मेट्रो में झगड़ा या मारपीट होने पर तुरंत मेट्रो स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों या पुलिस को सूचना दें। खुद बीच-बचाव करने के बजाय सुरक्षित जगह पर जाएं और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सहायता लें।

विज्ञापन
Metro Fight Safety: How to Get Immediate Help During a Scuffle
मेट्रो में हो झगड़ा होने पर किससे शिकायत करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Delhi Metro: मेट्रो में सफर करते समय यात्रियों के बीच बहस, धक्का-मुक्की या मारपीट जैसी स्थिति बन जाए, तो अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, जबकि दूसरे लोग डर के कारण चुप रहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और समय रहते संबंधित अधिकारियों तक सूचना पहुंचाना।



दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारी, स्टेशन स्टाफ और पुलिस की व्यवस्था होती है। अगर आपके सामने कोई झगड़ा मारपीट में बदल जाए, तो सही तरीके से मदद मांगकर स्थिति को संभालने में सहायता मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है। मेट्रो से सफर करने वाले लोग आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
Metro Fight Safety: How to Get Immediate Help During a Scuffle
मेट्रो में हो झगड़ा होने पर किससे शिकायत करें? - फोटो : AI Generated

मेट्रो में झगड़ा होने पर सबसे पहले क्या करें?

  • अगर मेट्रो के कोच के अंदर दो यात्रियों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखें
  • मारपीट करने वाले लोगों से उचित दूरी बनाएं और उनके बीच जाकर झगड़ा रोकने की कोशिश न करें
  • ऐसा करने से आपको भी चोट लग सकती है
Metro Fight Safety: How to Get Immediate Help During a Scuffle
मेट्रो में हो झगड़ा होने पर किससे शिकायत करें? - फोटो : Amar Ujala
  • अगर संभव हो, तो अगले स्टेशन पर उतरकर स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों या सुरक्षा कर्मियों को घटना की जानकारी दें
  • यदि स्थिति गंभीर है, तो मेट्रो में ड्राइवर से बात करने की सुविधा होती है उनसे बात कर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दें
विज्ञापन
विज्ञापन
Metro Fight Safety: How to Get Immediate Help During a Scuffle
मेट्रो में हो झगड़ा होने पर किससे शिकायत करें? - फोटो : AdobeStock

मेट्रो स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से लें मदद

  • मेट्रो स्टेशन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को ऐसी घटना की जानकारी देना मदद पाने का एक सीधा तरीका है
  • उन्हें बताएं कि झगड़ा किस कोच में हुआ, ट्रेन किस दिशा में जा रही है और घटना किस स्टेशन के आसपास हुई
  • अगर किसी यात्री को चोट लगी है, तो इसकी जानकारी भी दें, ताकि चिकित्सा सुविधा दी जा सके
विज्ञापन
Metro Fight Safety: How to Get Immediate Help During a Scuffle
मेट्रो में हो झगड़ा होने पर किससे शिकायत करें? - फोटो : AdobeStock

दिल्ली मेट्रो में शिकायत कैसे करें?

  • दिल्ली मेट्रो में किसी गंभीर घटना की सूचना देने के लिए स्टेशन पर मौजूद मेट्रो कर्मचारियों या सुरक्षा कर्मियों से संपर्क किया जा सकता है
  • जरूरत पड़ने पर पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं
  • आपात स्थिति में 112 नंबर पर कॉल किया जा सकता है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed