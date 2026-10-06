त्योहार से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, 2 करोड़ परिवारों को आधी कीमत में मिलेगा आटा-चीनी, सूजी भी शामिल

1 of 4 राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी! - फोटो : एआई







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त्योहारों का मौसम आते ही घर का बजट बिगड़ने लगता है। चीनी, आटा और दूसरी जरूरी चीजों की खरीदारी पर खर्च बढ़ जाता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को कुछ राहत देने का फैसला किया है। राज्य सरकार दुर्गा पूजा के दौरान दो करोड़ से ज्यादा परिवारों को चीनी, आटा और सूजी 50 फीसदी सब्सिडी पर देगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं।



यह सामान सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को इस फेस्टिव पैकेज की घोषणा की। सरकार की कोशिश है कि त्योहार के दौरान लोगों को इन जरूरी सामान के लिए बाजार में ज्यादा पैसे न खर्च करने पड़ें। यह सामान सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को इस फेस्टिव पैकेज की घोषणा की। सरकार की कोशिश है कि त्योहार के दौरान लोगों को इन जरूरी सामान के लिए बाजार में ज्यादा पैसे न खर्च करने पड़ें।

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19 रुपये किलो आटा और 30 रुपये किलो चीनी

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पात्र परिवारों को एक किलो आटा 19 रुपये में मिलेगा। वहीं एक किलो चीनी के लिए 30 रुपये देने होंगे। इसके अलावा हर पात्र परिवार को 500 ग्राम सूजी भी दी जाएगी। सूजी की कीमत अभी तय नहीं की गई है क्योंकि इसकी खरीद की प्रक्रिया चल रही है।



आटा और चीनी की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सूजी के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। सरकार की योजना के मुताबिक यह सामान दुर्गा पूजा के दौरान राशन व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा।

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योजना पर खर्च होंगे 150 करोड़ रुपये

इस फेस्टिव पैकेज को लागू करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को 150 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। सरकार के मुताबिक इस योजना का दायरा पहले के मुकाबले काफी बड़ा किया गया है। अब सिर्फ चीनी तक योजना सीमित नहीं है, बल्कि आटा और सूजी को भी इसमें शामिल किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक, इस बार दो करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड वाले परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। यानी परिवारों की संख्या के हिसाब से यह काफी बड़ी योजना है।

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