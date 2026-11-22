PM Kisan Samman Nidhi: देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में छह हजार रुपये सीधे भेजे जाते हैं। सरकार ने हाल ही में 30 अक्टूबर 2026 को योजना की 24वीं किस्त जारी की थी।
हालांकि, कई किसान ऐसे भी हैं जिनके बैंक खाते में दो हजार रुपये की यह राशि नहीं पहुंची है। ऐसे किसानों के मन में अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि पिछली किस्त न मिलने की वजह से क्या उनकी आने वाली 25वीं किस्त भी अटक जाएगी। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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PM Kisan Yojana
- फोटो : AdobeStock
क्या 25वीं किस्त भी रुक जाएगी?
- अगर किसी पात्र किसान की 24वीं किस्त नहीं आई है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसे अगली किस्त नहीं मिलेगी।
- यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पिछला पैसा किस वजह से रुका था।
- अगर आप नियमों के तहत पात्र हैं और गलतियों को समय रहते सुधार लेते हैं, तो आपको 25वीं किस्त का लाभ जरूर मिलेगा।
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किसान का पैसा क्यों अटकता है?
- अधिकारियों के अनुसार, पात्र होने के बावजूद तकनीकी कमियों के कारण किसानों का पैसा रुक जाता है।
- इसके मुख्य कारण ई-केवाईसी का अधूरा होना, जमीन के कागजात का सत्यापन न होना और बैंक खाते का आधार से लिंक न होना हैं।
- इसके अलावा, बैंक खाते में डीबीटी सेवा बंद होने या गलत जानकारी दर्ज होने से भी किस्त अटक जाती है।
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रुका हुआ पैसा कैसे मिलेगा वापस?
- अपनी रुकी हुई किस्त पाने के लिए सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी पूरी करवाएं।
- अपने बैंक जाकर खाते को आधार से लिंक कराएं और डीबीटी सक्रिय करने को कहें।
- साथ ही, लेखपाल या कृषि कार्यालय से मिलकर भू-सत्यापन करवाएं। सुधार होने के बाद पिछली और अगली दोनों किस्तें मिल सकती हैं।
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कब जारी होगी अगली 25वीं किस्त?
- नियमों के मुताबिक, सरकार हर चार महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में किस्त का पैसा भेजती है।
- 30 अक्टूबर को 24वीं किस्त जारी होने के बाद अब चार महीने का चक्र फरवरी 2027 में पूरा हो रहा है।
- ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार फरवरी 2027 में 25वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं की है।