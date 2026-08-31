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जानना जरूरी: सितंबर में बैंकों की 13 छुट्टियां, जानें आपके शहर में कब बंद हैं बैंक-कब खुले रहेंगे; देखें लिस्ट

Mon, 31 Aug 2026 10:35 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 31 Aug 2026 10:35 AM IST
सार

Bank Holidays In September 2026: कल से सितंबर का महीना लगने वाला है। ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इस महीने में बैंकों की किस दिन छट्टी रहेगी और किस दिन बैंक खुलेंगे?

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September Bank Holiday: For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

September Bank Holiday: कई लोग अपनी पासबुक को एट्री करवाने, तो कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने और कोई अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करवाने या उसे डोरमेंट से हटवाने के लिए बैंक जाता है आदि।



पर सोचिए कि आप बैंक जाएं और बैंक बंद है यानी बैंक की छुट्टी है, तो फिर क्या आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि किस दिन बैंक खुले हैं और किस दिन बैंक बंद हैं। जैसे- सितंबर महीने में आपके शहर में बैंक कब खुलेंगे और कब बैंकों की छुट्टी रहेगी। आप आगे सितंबर महीने में बैंकों की छुट्टियों वाली लिस्ट देख सकते हैं...
September Bank Holiday: For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? - फोटो : Adobe Stock

कौन-कौन से शनिवार को बैंक बंद रहेंगे?

  • 12 सितंबर को महीने के दूसरे शनिवार की देश भर के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी
  • 26 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देश भर के बैंकों का अवकाश रहेगा
September Bank Holiday: For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? - फोटो : Adobe Stock

रविवार कौन-कौन से दिन है?

  • 6 सितंबर को रविवार का अवकाश रहेगा
  • 13 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी
  • 20 सितंबर को देश के सभी बैंक रविवार की वजह से बंद रहेंगे
  • 27 सितंबर को देश के सभी बैंकों की रविवार की छुट्टी रहेगी
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September Bank Holiday: For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? - फोटो : Adobe Stock

बाकी किस-किस दिन बंद रहेंगे बैंक?

  • 4 सितंबर को जन्माष्टमी (वैष्णव) (श्रावण वद-8)/कृष्ण जयंती की वजह से अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंकों की छुट्टी रहेगी
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सितंबर में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? - फोटो : Adobe Stock
  • 12 सितंबर को श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि होने के कारण गुवाहाटी में बैंकों की छुट्टी रहेगी 
  • 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी/गणेश पूजा/वारासिद्धि विनायक व्रत/विनायक चतुर्थी/हरतालिका है जिसके कारण बेलापुर, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंकों की अवकाश रहेगा
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