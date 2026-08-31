जानना जरूरी: सितंबर में बैंकों की 13 छुट्टियां, जानें आपके शहर में कब बंद हैं बैंक-कब खुले रहेंगे; देखें लिस्ट

September Bank Holiday: कई लोग अपनी पासबुक को एट्री करवाने, तो कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने और कोई अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करवाने या उसे डोरमेंट से हटवाने के लिए बैंक जाता है आदि।





पर सोचिए कि आप बैंक जाएं और बैंक बंद है यानी बैंक की छुट्टी है, तो फिर क्या आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि किस दिन बैंक खुले हैं और किस दिन बैंक बंद हैं। जैसे- सितंबर महीने में आपके शहर में बैंक कब खुलेंगे और कब बैंकों की छुट्टी रहेगी। आप आगे सितंबर महीने में बैंकों की छुट्टियों वाली लिस्ट देख सकते हैं...