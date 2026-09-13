गाड़ी की नंबर प्लेट पर गलती से भी न लगाएं साधारण नट-बोल्ट, हो सकता है बड़ा नुकसान

High Security Registration Plate Rules: अगर आपने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को कसने के लिए साधारण नट-बोल्ट या पेंच का इस्तेमाल किया है, तो आपको तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को गाड़ी में लगाने के लिए साधारण नट-बोल्ट का उपयोग पूरी तरह गैरकानूनी है।





सरकारी नियमों के अनुसार HSRP प्लेट को वाहन पर केवल खास किस्म की 'रिवेट्स' यानी नॉन-रिमूवेबल स्नैप लॉक से ही लगाया जाता है। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका भारी-भरकम 5000 रुपये तक का चालान काट सकता है। इसलिए आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।