एफडी मैच्योर होने के बाद पैसा अपने आप सेविंग अकाउंट में आता है या FD फिर बनती है? यहां जानें

Bank Fixed Deposit Maturity Rules: बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराना बचत और सुरक्षित निवेश का सबसे पसंदीदा जरिया माना जाता है। हालांकि, कई बार लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि तय समय पूरा होने यानी एफडी के मैच्योर होने पर पैसा अपने आप बचत खाते में आ जाता है या बैंक दोबारा नई एफडी बना देता है।
इसका सीधा जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने एफडी का फॉर्म भरते समय कौन सा विकल्प चुना था। आइए इस लेख में समझते हैं कि एफडी मैच्योर होने पर आपके पैसे का क्या होता है।
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ऑटो रिन्यूअल विकल्प का क्या होता है असर
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ऑटो रिन्यूअल विकल्प का क्या होता है असर
- अगर आपने एफडी बनवाते समय 'ऑटो रिन्यूअल' का विकल्प चुना था, तो मैच्योरिटी की तारीख पूरी होते ही बैंक आपकी मूल राशि और उस पर मिले ब्याज को मिलाकर दोबारा उतने ही समय के लिए नई एफडी बना देगा।
- इस स्थिति में पैसा आपके बचत खाते में नहीं आता, बल्कि नए ब्याज दर के हिसाब से फिर से फिक्स हो जाता है।
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ऑटो क्रेडिट का विकल्प चुनने पर क्या होगा
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ऑटो क्रेडिट का विकल्प चुनने पर क्या होगा
- अगर आपने एफडी का फॉर्म भरते समय 'ऑटो क्रेडिट' का विकल्प चुना था, तो समय पूरा होते ही पूरा पैसा (मूलधन और ब्याज) सीधे आपके लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा।
- इस विकल्प के रहने पर बैंक दोबारा एफडी नहीं बनाता और आपका पैसा बिना किसी परेशानी के आपके बचत खाते में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाता है।
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अगर आपने कोई विकल्प नहीं चुना तो क्या होगा?
- अगर आपने एफडी करवाते समय दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं चुना था, तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक आपकी एफडी का अपने आप रिन्यूअल कर देता है।
- बैंक इस पैसे को उसी अवधि के लिए दोबारा फिक्स कर देता है।
- ऐसी स्थिति से बचने के लिए समय रहते बैंक को अपनी पसंद का निर्देश देना बेहद जरूरी होता है।
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पैसे सुरक्षित रखने और निकालने के आसान उपाय
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पैसे सुरक्षित रखने और निकालने के आसान उपाय
- अपनी एफडी मैच्योर होने की तारीख हमेशा याद रखें।
- अगर आप एफडी का पैसा सीधे अपने खाते में पाना चाहते हैं, तो मैच्योरिटी से कुछ दिन पहले बैंक जाकर या फिर नेट बैंकिंग के जरिए अपने निर्देश बदल लें।
- अगर गलती से एफडी दोबारा बन भी जाती है, तो आप बैंक जाकर उसे कभी भी बंद करवाकर पैसा खाते में ट्रांसफर करा सकते हैं।