बात काम की: एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है? दिक्कत न हो इसलिए जान लें नियम

एक आदमी कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है? - फोटो : Amar Ujala AI

लोग अपने आज के खर्चो को पूरा करने के साथ ही अपने आने वाले कल के लिए बचत भी करते हैं, लेकिन इस बीच लोगों में एक चलन तेजी से बढ़ा है और वो है क्रेडिट कार्ड का चलन।





खासतौर पर नौकरीपेशा लोग क्रेडिट कार्ड काफी बनवा रहे हैं। वो भी एक बैंक के लिए नहीं बल्कि, कई अलग-अलग बैंकों को अलग-अलग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इसको लेकर नियम क्या हैं...