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बात काम की: एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है? दिक्कत न हो इसलिए जान लें नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:05 PM IST
सार
क्या आपने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं? तो क्या इसके लिए कोई ऐसा नियम है क्या जिसमें एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड बनवाने की लिमिट सेट हो? आप इस रिपोर्ट में जान सकते हैं।
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एक आदमी कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है?
- फोटो : Amar Ujala AI
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लोग अपने आज के खर्चो को पूरा करने के साथ ही अपने आने वाले कल के लिए बचत भी करते हैं, लेकिन इस बीच लोगों में एक चलन तेजी से बढ़ा है और वो है क्रेडिट कार्ड का चलन।
खासतौर पर नौकरीपेशा लोग क्रेडिट कार्ड काफी बनवा रहे हैं। वो भी एक बैंक के लिए नहीं बल्कि, कई अलग-अलग बैंकों को अलग-अलग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इसको लेकर नियम क्या हैं...
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एक आदमी कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
क्रेडिट कार्ड बनवाने के फायदे क्या हैं?
क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है जिससे आसानी से बड़ा लोन मिल सकता है
इमरजेंसी में मदद मिलती है
पैसे न होने पर एकदम आप खर्चा कर सकते हैं और उसे आराम से EMI में भर सकते हैं
डिस्काउंट, कैशबैक जैसी सुविधाएं मिलती हैं आदि
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एक आदमी कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
क्रेडिट कार्ड बनवाने के नुकसान क्या हैं?
अनावश्यक खर्चे की आदत लग सकती है
अगर समय पर पैसे नहीं भरे, तो सिबिल स्कोर खराब हो सकता है जिससे भविष्य में लोन नहीं मिल पाता या दिक्कतें आती हैं आदि
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एक आदमी कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है एक व्यक्ति?
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का इसको लेकर कोई लिमिट तय नहीं है
एक व्यक्ति जितने बैंक के चाहे उतने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है
हालांकि, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को लेकर नियम जरूर सख्त हैं
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एक आदमी कितने क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
क्रेडिट कार्ड आप जितने बैंक के मर्जी बनवा लें, लेकिन पेमेंट आपको सभी की समय पर करनी होती है
अगर पेमेंट मिस हुई या आप पेमेंट नहीं कर पाते
ऐसे में आप लोन डिफॉल्टर घोषित किए जा सकते हैं
इसलिए क्रेडिट कार्ड तो बनवा लें, लेकिन पेमेंट का ध्यान जरूर रखें
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