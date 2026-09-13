PM Kisan: क्या पिता-पुत्र एक साथ ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ? जानें नियम

PM Kisan Father Son Eligibility Rules: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये 6000 रुपये सालभर में तीन किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें से अब तक 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और अब लाभार्थी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
अक्सर किसानों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या एक ही घर के पिता और पुत्र दोनों इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। सरकार के नियमों के अनुसार एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को योजना की किस्त मिल सकती है। आइए बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि इसके पीछे का नियम क्या है।
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योजना के तहत परिवार की सही परिभाषा
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योजना के तहत परिवार की सही परिभाषा
- पीएम किसान योजना के नियमों में 'परिवार' का मतलब पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों से है।
- नियम के मुताबिक परिवार का केवल एक ही सदस्य 6,000 रुपये की सालाना राशि पाने का हकदार होता है।
- अगर पिता और पुत्र एक ही राशन कार्ड या एक ही संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो दोनों को एक साथ इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
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किस स्थिति में पुत्र को मिल सकता है अलग लाभ
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किस स्थिति में पुत्र को मिल सकता है अलग लाभ
- अगर पुत्र बालिग है और उसके नाम पर अलग जमीन की रजिस्ट्री या खतौनी दर्ज है, तो वह अलग से आवेदन कर सकता है।
- मगर इसके लिए पुत्र का राशन कार्ड और घर अलग होना चाहिए।
- अगर पिता की जमीन पर ही पूरा परिवार खेती कर रहा है और जमीन पुत्र के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है, तो सिर्फ पिता को ही लाभ मिलेगा।
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नियम तोड़कर लाभ लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई
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नियम तोड़कर लाभ लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई
- अगर एक ही परिवार के पिता और पुत्र दोनों बिना पात्रता के गलत तरीके से योजना का पैसा ले रहे हैं, तो इसे धोखाधड़ी माना जाएगा।
- सरकार ऐसे मामलों की ई-केवाईसी और भू-सत्यापन के जरिए जांच कर रही है।
- फर्जीवाड़ा पाए जाने पर अब तक ली गई सभी किस्तों की पूरी राशि वापस वसूली जाएगी और आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा।
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आवेदन करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
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आवेदन करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
- पीएम किसान योजना का नया आवेदन करने से पहले यह जांच लें कि जमीन की जमाबंदी या खसरा आपके खुद के नाम पर हो।
- साथ ही अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग पूरी रखें।
- अगर घर में पिता पहले से लाभ ले रहे हैं, तो जब तक जमीन आपके नाम कानूनी रूप से दर्ज न हो जाए, तब तक अलग आवेदन करने से बचें।