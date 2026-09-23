बिना वसीयत के कैसे होता है संपत्ति का बंटवारा? जानें इससे जुड़े जरूरी नियम

Intestate Succession Law India Rules: अक्सर लोग अपनी जिंदगी में संपत्ति की वसीयत बनाए बिना ही दुनिया से चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर गंभीर विवाद खड़े हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत छोड़े गुजर जाता है, तो कानून की भाषा में इसे 'इंटेस्टेट' कहा जाता है।





कानून के अनुसार, मृतक की संपत्ति पर उसकी इच्छा नहीं, बल्कि धर्म और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनी नियम लागू होते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लिए संपत्ति बंटवारे के अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि बिना वसीयत के जायदाद कानूनी वारिसों के बीच कैसे बांटी जाती है।