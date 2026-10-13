पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है? चेक करें क्या आपको भी मिल सकता है

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अपने पारंपरिक हुनर के दम पर रोजी-रोटी कमाते हैं। इनमें लोहार, दर्जी, नाई, मोची और राजमिस्त्री जैसे काम करने वाले लोग शामिल हैं। इन कारीगरों को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, औजार और आर्थिक मदद की जरूरत होती है।





इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके हुनर के विकास में मदद देना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और सस्ती ब्याज दर पर लोन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...