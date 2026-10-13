कैसे बदलें आधार से लिंक मोबाइल नंबर? यहां जानें तरीका, मिनटों में हो जाएगा काम

Aadhaar Se Link Mobile Number Kaise Change Karein: आधार कार्ड बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं में पहचान के साथ-साथ मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है या आपने नया नंबर ले लिया है, तो आधार में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी हो सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि, इससे आधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। इसलिए अगर आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर बंद हो गया है या आप किसी कारण से अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं, तो आप यहां इसका तरीका जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे आधार से लिंक मोबाइल नंबर को बदलें। आप आगे आधार से लिंक मोबाइल नंबर को बदलने का तरीका जान सकते हैं...
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आधार से नया मोबाइल नंबर कैसे करें लिंक?
- फोटो : Adobe Stock
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
पहला स्टेप
- अगर आपको भी अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को बदलना है
- तो आप इस नंबर को घर बैठे बदल सकते हैं
- इसके लिए आपको पहले आधार की नई एप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है
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आधार से नया मोबाइल नंबर कैसे करें लिंक?
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दूसरा स्टेप
- इसके बाद आपको यहां पर अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको एप पर लॉगिन कर लेना है
- फिर आपको Services वाले सेक्शन में जाना है
- यहां पर आपको Mobile Number Update पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपको Continue to Update Mobiel Number वाले बटन पर क्लिक करना है
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आधार से नया मोबाइल नंबर कैसे करें लिंक?
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तीसरा स्टेप
- अब आपको अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करना है यानी वो मोबाइल नंबर जिसे आपको आधार कार्ड से लिंक करना है
- फिर इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहां दर्ज कर आगे बढ़ें
- इसके बाद आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करवाना है
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आधार से नया मोबाइल नंबर कैसे करें लिंक?
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चौथा स्टेप
- इसमें आपको इस एप पर अपना फेस वेरिफाई करवाना होता है कि आप वो सही व्यक्ति हैं या नहीं जिसका ये आधार कार्ड है
- इसके बाद आपको यहां पर मोबाइल नंबर चेंज करवाने की पेमेंट करनी है
- ये पेमेंट 75 रुपये की होती है जो आपको ऑनलाइन करनी होती है
- इसके बाद कुछ दिनों में आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है