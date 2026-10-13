कैसे बदलें आधार से लिंक मोबाइल नंबर? यहां जानें तरीका, मिनटों में हो जाएगा काम

Aadhaar Se Link Mobile Number Kaise Change Karein: आधार कार्ड बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं में पहचान के साथ-साथ मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है या आपने नया नंबर ले लिया है, तो आधार में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी हो सकता है।





ऐसा इसलिए क्योंकि, इससे आधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। इसलिए अगर आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर बंद हो गया है या आप किसी कारण से अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं, तो आप यहां इसका तरीका जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे आधार से लिंक मोबाइल नंबर को बदलें। आप आगे आधार से लिंक मोबाइल नंबर को बदलने का तरीका जान सकते हैं...