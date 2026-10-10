पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे नहीं मिलता? चेक करें क्या आप भी हैं लिस्ट में

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: भारत सरकार मौजूदा समय में कई तरह की अलग-अलग लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है जिनसे अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है।





इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिससे मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में पात्र लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आप इस योजना से जुड़ सकते हैं या नहीं? आप यहां पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता और इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...