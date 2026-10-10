पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे नहीं मिलता? चेक करें क्या आप भी हैं लिस्ट में

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: भारत सरकार मौजूदा समय में कई तरह की अलग-अलग लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है जिनसे अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है।
इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिससे मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में पात्र लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आप इस योजना से जुड़ सकते हैं या नहीं? आप यहां पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता और इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...
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पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े लाभार्थियों को क्या लाभ मिलते हैं?
- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कुछ दिनों तक एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं जिसके लिए आपको ट्रेनिंग चलने तक हर दिन 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
- इसके अलावा आप टूलकिट खरीद सके जिसके लिए 15000 रुपये भी देने का प्रावधान है
- ये लाभ योजना से जुड़े लाभार्थियों को मिलता है
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पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?
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- आपको अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन भी ले सकते हैं
- इसमें आपको पहले 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये का लोन मिलता है
- फिर इसे वापस करने के बाद आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है और किसे नहीं?
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
- नाई यानी बाल काटने वाले
- जो अस्त्रकार हैं
- पत्थर तोड़ने वाले
- फिशिंग नेट निर्माता
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
- अगर आप मालाकार हैं
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- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
- गुड़िया और खिलौना निर्माता
- जो नाव निर्माता हैं
- जो लोग राजमिस्त्री हैं
- पत्थर तराशने वाले
- जो लोग मूर्तिकार हैं
- धोबी और दर्जी
- जो ताला बनाने वाले हैं
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
नोट:- अगर आप इस लिस्ट में नहीं हैं तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र नहीं हैं।